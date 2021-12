bomba-in-casa-rodriguez,-belen-scrive-un-messaggio-d’amore-a-stefano-de-martino,-fan-in-delirio.-ecco-cosa-ha-fatto

Belen Rodriguez è da poco di nuovo single e già i suoi atteggiamenti lasciano pensare a un ritorno di fiamma con Stefano De Martino. In particolare, adesso la bella modella argentina ha scelto di accompagnare il packaging dei capi d’abbigliamento della sua linea, Hinnominate, con una frase tatuata sul corpo del suo ex marito. Loro sono una delle coppie più famose e amate del piccolo schermo. Del resto, il loro amore è nato proprio davanti alle telecamere, quando lui era un ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi ed era ancora fidanzato con la cantante Emma Marrone.

Da quel momento sono stati molti gli alti e bassi che li hanno visti protagonisti. Ma l’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è stato sicuramente molto forte e passionale. I due hanno anche deciso di convolare a nozze e hanno dato vista al loro piccolo Santiago, identico al padre ma con il carattere allegro e giocherellone della madre. Da quando la loro relazione è terminata per l’ennesima volta, sono stati in molti a sperare si trattasse ancora di una semplice pausa momentanea. Come cantava Venditti “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”.

Belen Rodriguez ha avuto altre due relazioni importanti tra una rottura e l’altra con Stefano De Martino: quella con Andrea Iannone e quella più attuale con Antonino Spinalbese, Da quest’ultimo ha avuto il regalo più grande, quello di una secondogenita da lei tanto desiderata, Luna Marì. Anche lei identica al suo papà, sembra che la natura voglia prendersi gioco della bella modella che non riesce a procreare un figlio che non le ricordi una relazione finita male. Infatti, dopo la felicità iniziale della nascita, la coppia è ben presto andata in crisi e i due non compaiono più insieme.

Belen Rodriguez è di nuovo in piazza e il suo comportamento rimanda subito a Stefano De Martino. Insieme ai suoi fratelli Jeremias e Cecilia, la show girl argentina ha dato vita a una collezione di abbigliamento sportivo sia maschile che femminile dal nome Hinnominate. Nulla di strano, se non fosse che è apparsa su Instagram la frase con cui la donna ha deciso di accompagnare i regali fatti ai vari personaggi famosi. Sotto l’albero di Elisabetta Franchi, che ha appena compiuto gli anni, son comparse ben tre tute della collezione. La stilista ha quindi mostrato la frase che ha accompagnato il regalo.

“Possa la strada alzarsi per venirti incontro, possa il vento essere sempre alle tue spalle, possa il sole splendere caldo sul tuo viso, e la pioggia cadere leggera sui tuoi campi. E finché non ci incontreremo di nuovo, possa Dio proteggerti nel palmo della sua mano”. Si tratta di una benedizione irlandese che Stefano De Martino si è tatuato sulla coscia traducendola in spagnolo, proprio in onore di Belen Rodriguez. Che sia un messaggio subliminale che la modella ha voluto lanciare al suo ex? O solo una scelta per ottenere una maggiore pubblicità per la sua linea di abiti? Da loro ci aspettiamo di tutto.

