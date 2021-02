Bomba in Mediaset, Barbara D’Urso ruba il posto a Maria de Filippi per la versione vip del suo programma. Fan in rivolta, cos’è successo

Barbara D’Urso è stata accusata di copiare Maria De Filippi nei contenuti del suo Live-Non è la D’Urso in onda la domenica sera su Canale 5. A lanciare l’accusa è stato Kiko Nalli, ex marito di Tina Cipollari, parrucchiere, famoso per la sua partecipazione e Uomini e Donne e a Grande Fratello Vip. Ma vediamo quali argomenti in particolare hanno fatto nascere la sua indignazione, che ha generato la pubblicazione di una stories su Instagram contro la nota presentatrice, sempre più spesso al centro delle polemiche. Si tratta, in particolare, di Andrea Zenga e della sua triste storia familiare.

Barbara D’Urso durante le sue trasmissioni tratta molto gli argomenti che nascono nella casa del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Nonostante tra i due conduttori non sembri scorra buon sangue, la donna marcia sugli spunti che le rocambolesche vicissitudini dei Vipponi danno ai suoi programmi. Del resto, è ormai risaputo che gli ascolti non sono alle stelle e trattare del reality, che ha saputo conquistare il pubblico, è un’arma che la regina del trash non può non utilizzare. Così, ha deciso di prendere a cuore il caso Zenga, ospitando in studio il famoso calciatore e sua moglie.

Andrea Zenga, giovane molto apprezzato nella casa del Grande Fratello Vip, si è lamentato del fatto che il padre, famoso calciatore e allenatore, dopo la separazione con la madre sia scomparso dalla vita sua e di suo fratello, che ne hanno sofferto moltissimo. Dalla loro storia è nato un vero e proprio caso, con Alfonso Signorini che marcia sull’argomento e Barbara D’Urso che tra le varie ospitate tenta di riconciliare la famiglia perduta. E non si ferma solo alla loro famiglia, anzi, nell’ultima puntata di domenica 7 febbraio ha invitato le figlie di un altro famoso volto del calcio italiano.

Si tratta di Asia e Sandi Bachini, figlie di Jonathan Bachini, ex calciatore che ha vestito le maglie di Juventus, Udinese, Parma e Brescia. “Siamo state cancellate da nostro padre come quelli di Walter Zenga, non lo sentiamo da tre anni. Da quando sta con questa nuova compagna è completamente sparito” hanno raccontato le ragazze. Barbara D’Urso, mostrandosi evidentemente commossa, le ha ringraziate per aver accettato il suo invito con la speranza che il loro papà possa in qualche modo vederle in tv, sentire le loro dichiarazioni e magari valutare di poter riprendere i rapporti con loro.

E’ stata la foto di questo momento a venir pubblicata da Kiko Nalli, con la didascalia “Ma C’è Posta per te non era il sabato? Non ho parole, copia copia” ha scritto il noto parrucchiere. Del resto, la trasmissione di Maria De Filippi è nota proprio perché in grado di riappacificare le famiglie. Che Barbara D’Urso voglia ritentarla in versione Vip nella sua domenica sera? La donna farebbe di tutto per far risalire gli ascolti, anche copiare le famosissime colleghe il cui successo è sempre più che assicurato? Questa volta il movimento non è passato inosservato, vedremo se la regina di Mediaset risponderà alla frecciatina. Commenta con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

