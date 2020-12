Aria di cambiamenti in Mediaset, dove una famosa trasmissione finora gestita da Paolo Bonolis sta per cambiare padrone di casa. Secondo il portale di Davide Maggio, la rete televisiva in questo momento starebbe contrattando con Enrico Papi, che l’ha abbandonata da ormai tre anni. Il famoso conduttore infatti, lavora in modo costante con Sky, dove è protagonista tutte le sere grazie a Guess My Age, Indovina l’età. La trasmissione andrà avanti fino al 2021, considerato che le puntate sono già state registrate, ma forse non sarà lo stesso per Papi che sta per essere un figliuol prodigo per la rete di Berlusconi.

Enrico Papi è stato uno dei volti Mediaset più apprezzati, con una carriera cominciata nel 1996 e durata per più di venti anni. Fino al suo abbandono, non senza incomprensioni. Ma adesso sono cominciate le trattative per un nuovo inizio insieme. In particolare, gli è stato proposto un preserale e la conduzione di Scherzi a Parte, attualmente diretto da Paolo Bonolis. A scatenare i rumors non è tanto il cambiamento di presentatore, ma il periodo storico. In questo momento, infatti, è in atto il rinnovo del contratto di Bonolis con la rete televisiva. Che questa sia una mossa studiata per indebolirlo?

Paolo Bonolis è infatti uno dei presentatori più pagati da Mediaset, insieme a Maria De Filippi e Gerry Scotti. Il suo contratto è di circa 10 milioni di euro l’anno. Niente male per il conduttore molto amato dal pubblico, che ha sempre condotto programmi di grande successo. Tra i suoi lavori, Paolo può vantare anche la direzione artistica del Festival di Sanremo 2005 e 2009. La sua carriera sul piccolo schermo è iniziata nel 1980, quando aveva solo 19 anni e conduceva la trasmissione Rai per ragazzi 3, 2, 1… contatto! Il suo arrivo a Mediaset è giunto nel 1982, dando inizio ad un percorso altalenante tra le due reti.

In generale si contano più di 40 programmi condotti da Bonolis, e tra i più famosi, oltre a quelli già citati, ricordiamo Scherzi a Parte, Avanti un altro!, Domenica In, Ciao Darwin, Chi ha incastrato Peter Pan e tanti altri ancora! Suo compagno di avventura, col quale ha condiviso la maggior parte delle sue esperienze televisive, Luca Laurenti. I due sono diventati una delle coppie più amate della televisione italiana, e si sono conosciuti nel 1991 con la trasmissione Urka, in onda su Italia 1 e diretta da Lorenzo Lorenzini. Paolo Bonolis era in cerca di qualcuno che cantasse nel programma.

“Ascoltammo tantissime voci, finché arrivò un ragazzo di media statura che portava con sé una busta bianca del supermercato. Si presentò, con quella voce incollocabile nel mondo della canzone e lo invitammo alla tastiera ma lui rispose: ‘Suono con la mia. È in macchina’. La portò in studio e aspettammo che sistemasse tutta la moltitudine di cavi e cavetti, finché non fu pronto a cantare: ci fece ascoltare Overjoyed di Stevie Wonder. Restammo basiti. Pensammo che la voce non fosse la sua e che dovesse provenire da un cd” ha raccontato Paolo Bonolis nel suo libro “Perché parlavo da solo”.