Bomba in Mediaset, Maria De Filippi direttrice di un famoso giornale online. La svolta: “Ecco quando non mi vedrete più in tv”

Maria De Filippi si è raccontata in una lunga intervista a Vanity Fair durante la quale, tra le altre cose, ha raccontato di quando ha pensato di cambiare mestiere e dirigere un giornale online. La famosissima conduttrice ha parlato in particolar modo del suo lavoro: dell’amore che ci mette e della spontaneità che la contraddistingue. Ha iniziato per caso, nel 1992, quando andava in onda una delle prime edizioni di Amici ma la presentatrice era incinta e lei non sapeva con chi sostituirla. Fu allora che prese in mano le redini della trasmissione, cambiandola radicalmente.

I programmi, all’epoca, si basavano su un copione ben preciso, ma Maria De Filippi cercava la realtà dei sentimenti e decise di modificare questa linea e impostare un nuovo tipo di televisione. Questo destò preoccupazione e la stessa conduttrice ammette che se non fosse stato per suo marito probabilmente non sarebbe andata avanti. Fu lo stesso Silvio Berlusconi a chiamare Maurizio Costanzo e chiedergli se la sua scelta fosse appropriata e funzionasse. E ha funzionato, al punto che Maria è diventata uno dei volti più amati della televisione italiana e anche i critici più severi hanno fatto capolino.

“Non ho mai inseguito il consenso e non ho modificato i miei gusti per strizzare l’occhio a qualcuno oppure ottenere un’identificazione. Non l’ho mai fatto e a un certo punto, per fortuna, anche nel giudizio critico le cose sono cambiate. Ma sono gli altri a essere venuti dalla mia parte, non io a subire una metamorfosi. Oggi comunque non soffro più”, ha voluto sottolineare Maria De Filippi che non è mai scesa a compromessi e ha sempre continuato per la sua strada. Nonostante questo, c’è stato un momento in cui ha sognato di cambiare completamente rotta. Ecco il retroscena che nessuno aveva mai raccontato:

“Venne da me una persona – è inutile che mi domandiate chi, non ve lo dirò – a chiedermi se mi interessava un giornale digitale, L’Unità, per provare un’esperienza completamente diversa dalla mia. Per un istante sognai persino di accettare. Ci pensai. Pensai a come rendere quella narrazione il più larga possibile, ma fu l’entusiasmo di un secondo. Non sarei mai stata in grado, e non lo dico per vezzo. Non mi metto a fare una cosa che so per certo di non saper fare”. Maria De Filippi ha deciso quindi di continuare il suo percorso su Mediaset, che sembra essere ancora lungo.

La presentatrice è consapevole che un giorno arriverà il momento in cui dovrà allontanarsi dal piccolo schermo, ma quel tempo non è ancora arrivato e Maria De Filippi continua a raccontare le storie che la appassionano: "Posso pensare che un giorno mi allontanerò dal video, ma non lo sogno mai. Il giorno in cui lo dovessi sognare non mi vedreste più. Lo farei. Taglierei il cordone. Senza troppe parole inutili". E' di poche parole la moglie di Maurizio Costanzo, ma riesce sempre a creare un forte legame con le persone che la circondano e a ricevere tanto amore dal pubblico italiano, legatissimo alla sua figura.