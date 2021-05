Bomba in Mediaset: Sospesa L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi fatta fuori. Quel che è successo è incredibile

A quanto pare non sono bastati i nuovi ingressi degli “Arrivisti” e del super naufrago Ignazio Moser per aumentare gli ascolti dell’Isola dei Famosi 2021. Nonostante la conduzione frizzante di Ilary Blasi e la sagace ironia di un po’ tutti gli ospiti in studio, qualcosa in questa edizione del talent sembra proprio non funzionare. E Mediaset, dopo aver tentato l’ultima carta dei nuovi arrivi per cercare di rinvigorire un cast alquanto moscio e decisamente antipatico al pubblico sembra aver gettato la spugna.

Ormai il pubblico sui social sembra non poterne più di Gilles Rocca e dei suoi amici Francesca Lodo, Valentina Persia e Angela Melill, e quindi Mediaset pare stia seriamente pensando alla sospensione del reality show o, nella migliore delle ipotesi, alla chiusura anticipata. L’Isola dei Famosi, infatti, è un format molto più costoso rispetto ad altri reality, per esempio al Grande Fratello Vip, e la rete non sarebbe più in grado di sostenerlo qualora nelle prossime puntate gli ascolti non aumentassero.

Imsomma una bella batosta per Ilary Blasi che vedrebbe sfumare la sua occasione per imporsi nuovamente come conduttrice del serale di Canale 5. L’unica speranza è infatti riposta nell’ingresso di Moser che gia sta facendo muovere un po’ le acque perchè ha attirato l’attenzione di qualche collega. Riuscirà questo a far alzare gli ascolti e a sospendere la decidione che ormai sembra già presa?

Isola dei famosi 2021, una naufraga ha messo gli occhi su Ignazio Moser: Cecilia gelosa?

Neanche il tempo di sbarcare sull’Isola dei Famosi 2021, che già il nuovo naufrago Ignazio Moser è stato preso di mira da quella che sarà una sua collega, ovvero la sexy naufraga Manuela Ferrara. Moser entrerà a far parte proprio del gruppo della modella, ovvero quello degli arrivisti, di cui fanno parte anche Matteo Diamante, Rosaria Cannavò ed Emanuela Tittocchia (con i quali Manuela finora non ha fatto che litigare). Nell’intervista rilasciata al settimanale “Nuovo Tv” proprio poco prima di partire per l’Honduras, la Ferrara si è detta assolutamente certa che il fidanzato di Cecilia Rodriguez, nonché concorrente del Grande Fratello Vip, non potrà fare a meno di notarla.

“Sono sicura che mi guarderà, dato che sono una bella visuale” ha chiosato la modella, che nelle ultime ore è al centro di una polemica riguardante il suo lato B che sembrerebbe essere stato rifatto con l’aggiunta di alcune protesi. Come avrà preso la sorella di Belen simili affermazioni? Di certo non bene, visto che è golosissima del suo Ignazio e di certo l’avrà avvisato. E si sa, uomo avvisato, mezzo salvato! Seguiteci su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Bomba in Mediaset: Sospesa L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi fatta fuori. Quel che è successo è incredibile proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.