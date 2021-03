Bomba in Mediaset, Striscia la Notizia cambiano i conduttori, “Durati solo 3 settimane, mai accaduto prima”. Cos’è successo

A Striscia la Notizia cambiano i conduttori. Già nelle ultime settimane abbiamo assistito a un passaggio della staffetta. Da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti a Gerry Scotti e Francesca Manzini. Lei è una comica diventata famosa per l’imitazione di Mara Venier. Al fianco del famosissimo presentatore se l’è cavata abbastanza bene, ma nonostante questo il suo tempo nel giornale satirico di Antonio Ricci era già limitato fin dal primo momento. Solo tre settimane per mostrare la proprio simpatia e prender confidenza con le telecamere, poi lascerà il posto a un’altra donna.

Mentre Gerry Scotti resta comodamente seduto sulla sua poltrona a Striscia la Notizia, ci sono donne che scalpitano per stare al suo fianco. Se è stato molto contento di avere con se una brillante comica e imitatrice, sarà ancora più contento del ritorno di colei con la quale ha condiviso quasi metà del suo percorso nel programma di Canale 5. Su 300 puntate, infatti, ben 144 sono state condivise con Michelle Hunziker. La svizzera è pronta a riprendere il suo posto e a riformare la coppia col suo adorato Gerry, che tanto l’ha fatta spaventare quando ha contratto il Covid19.

In vista della loro reunion, entrambi hanno espresso le proprie sensazioni con delle interviste. Michelle Hunziker si è lasciata andare ai ricordi e alla malinconia, ripensando ai primi momenti in Mediaset e alle sue emozioni. “Fu una sensazione stranissima, sono arrivata a Mediaset 24 anni fa e mi sembra ieri. Ricordo la prima volta che andai a Cologno Monzese con lo zainetto sulle spalle, avevo il cuore in gola” ha raccontato la conduttrice di Striscia la Notizia a Tv Sorrisi e Canzoni. Oggi è una show girl affermata che si è fatta strada con la sua bellezza e la sua simpatia.

Gerry Scotti invece ripercorre il suo percorso a Striscia la Notizia dove, come abbiamo detto, ha condotto tantissime puntate, ben 300. “Ma spalmate in 25 anni, ho fatto in tempo ad andare in onda dai sotterranei degli studi di Milano 2 con Franco Oppini e Gene Gnocchi”. Ricorda così i primi momenti del tg satirico di Antonio Ricci, che oggi è un programma cult della televisione italiana. Dal 29 marzo Gerry e Michelle Hunziker potranno tornare a condividere la famosissima scrivania, anche se per quest’anno le sedie sono posizionate diversamente per ovvi motivi.

Nonostante nei camerini, con i tamponi effettuati, ci si scambino baci abbracci senza dimenticare di pubblicare selfie che li ritraggono, davanti alle telecamere bisogna seguire le regole anti contagio. Se non la mascherina, tutti i partecipanti agli show televisivi devono mantenere le distanze. Così Gerry Scotti e Michelle Hunziker che a Striscia la Notizia non potranno toccarsi o avvicinarsi. “Io e Gerry non possiamo neanche toccarci, abbiamo dovuto imparare a farlo in questi mesi”. Eh già, perché c’erano proprio loro alla conduzione quando è scoppiata la pandemia e sono cominciate le prime restrizioni. Continua a leggere altre notizie su Piudonna.it e dal tuo cellulare su Facebook, Instagram e Google News.

