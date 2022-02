bomba-in-rai,-alberto-matano-affronto-ad-amadeus,-ecco-dove-lo-sostituisce,-“la-rai-vuole-lui”

Alberto Matano sta facendo sempre più carriera nella Rai al punto che in molti pensano che potrebbe prendere lui il posto di Amadeus al Festival di Sanremo. Gli ultimi tre anni la kermesse musicale è stata affidata al presentatore di I soliti ignoti. Un compito che l’uomo ha dimostrato di saper portare a termine con successo. Anno dopo anno, la sua sicurezza sul palco è aumentata, al punto di riuscire nell’ultima edizione a fare a meno della rassicurante e riempitiva presenza del suo amico Fiorello. Anche le sue scelte in fatto di ospiti e di cantanti sono state moderne e intelligenti.

Quest’anno al festival di Sanremo Amadeus è riuscito a unire artisti che attraggono sia un pubblico giovane che uno più datato, raggiungendo numeri di share che non si vedevano da tempo immemore. Insomma, la scommessa che la Rai ha fatto sul conduttore si è rivelata vincente e il pubblico lo ha premiato. Ma c’è chi dice che il suo tempo come direttore artistica sia terminato, e che al suo posto potrebbe subentrare Alberto Matano. Già quest’anno si diceva che il conduttore era pronto a prendere il posto del suo collega da un momento all’altro. Pandemia in corso, era impossibile non avere un piano B.

Per quanto sia sempre stato molto attento, al punto di non dormire neanche con sua moglie durante le notte del Festival di Sanremo e di tutto il periodo nella famosa città, Amadeus avrebbe potuto risultare positivo da un momento all’altro. Così, voci di corridoio dicevano che la Rai aveva individuato in Alberto Matano un possibile sostituto da far salire sul palco dell’Ariston. La carriera del giornalista, infatti, sempre essere tutta in discesa. L’uomo si è fatto conoscere prima come mezzobusto della rete di Stato, al Tg1, dove il suo unico obiettivo era quello di dare informazioni.

Poi è approdato alla conduzione di La vita in diretta, storico programma del primo canale, che lo ha fatto conoscere anche dal grande pubblico. Infine, lo abbiamo visto come commentatore a bordo campo e assegnatore del tesoretto a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, talent show famosissimo del sabato sera. Insomma, Alberto Matano si è fatto apprezzare da tutti i tipi di telespettatori. E’ molto amato e stimato e soprattutto ritenuto un sex symbol. Il suo destino lavorativo sembra riservargli un futuro pieno di soddisfazioni e di incarichi importanti da parte della Rai.

Tra questi, potrebbe esserci anche la direzione artistica del Festival di Sanremo? Per il momento, Alberto Matano la esclude con convinzione, volendo mostrare il suo rispetto per Amadeus. “Magari il prossimo anno canto, vado in gara.. Siamo seri: faccio il tipo per Amadeus, professionista straordinario, anche umanamente. Noi del Sud siamo fatti in un certo modo e la gente mi vanto di riconoscerla al primo sguardo”. Insomma, sembra che per il momento il presentatore voglia stare al suo posto. Ma siamo anche certi che se una proposta arriverà davvero, dai vertici Rai, non ci penserà due volte prima di accettare.

Per continuare ad avere news su Uomini e Donne, gossip, ricette e tanto altro, seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Bomba in Rai, Alberto Matano affronto ad Amadeus, Ecco dove lo sostituisce, “La Rai vuole lui” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.