Bomba in Rai, Alberto Matano al posto di Amadeus. Lo sfogo choc: “E’ stato raccomandato dai vertici Rai”. Fan increduli

Una indiscrezione bomba sta circolando in Rai e riguarda uno dei presentatori più amati del piccolo schermo, ovvero Alberto Matano. La voce, lanciata anche da Striscia la notizia, recita: “A Striscia resta una domanda: dopo la Cuccarini chi sarà la prossima vittima del fuoco amico dell’ambizioso giornalista calabrese? Amadeus trema…”

Questo perché pare che il direttore di Rai1 Stefano Coletta lo vorrebbe a Sanremo al posto proprio di Amadeus. Ma vediamo cosa succede. Circolano delle voci in Rai riguardanti l’eventuale sostituto di Amadeus a Sanremo. Il conduttore e direttore artistico della kermesse si sente infatti lasciato solo dai vertici di viale Mazzini, che si starebbe guardando già intorno. A rivelare il retroscena è Il Tempo, secondo cui sarebbero già fioccate diverse autocandidature. Morto un Papa se ne fa un altro? L’ipotesi è concreta. E pare che qualcuno abbia già fatto il nome di Alberto Matano, in ascesa tra i vertici Rai.

CONSIGLIERE RAI VS AMADEUS “INACCETTABILE…”

Insomma se quest’anno Amdeus è stato riconfermato per il rotto della cuffia, dal prossimo anno a prendere in mano il festival potrebbe essere proprio Matano. Ad influire sulla scelta anche le ultime polemiche legate ad Amdeus e all’ultimo festival condotto. «È oggettivamente inaccettabile che il conduttore e direttore artistico di Sanremo ponga delle condizioni alla sua presenza al Festival, non tenendo presente che su pubblico e sicurezza non decide la Rai e, per giunta, ponendosi anche al di sopra di quelle che sono in questo momento le norme in vigore», ha dichiarato Giampaolo Rossi consigliere Rai, all’AdnKronos.

Nell’intervista il consigliere Rai ha anche ipotizzato un cambio di rotta per le prossime edizioni, non senza riservare un altro duro attacco ad Amadeus: «A volte in questi ruoli si rischia di cadere nel delirio di onnipotenza. Già lo scorso anno avevo avanzato l’idea che la Rai si riappropriasse della direzione artistica di Sanremo e alla luce di quanto sta avvenendo oggi, così come alla luce dei conflitti di interesse generati in passato dai direttori artistici esterni, ritengo sia necessario che la direzione artistica di uno dei più importanti eventi di intrattenimento televisivo in Europa torni in casa Rai».

Insomma a quanto pare ai vertici Rai non piace più Amadeus mentre Alberto Matano sarebbe tra i preferiti, tanto che Striscia ha sollevato anche il dubbio che il presentatore de La Vita in diretta possa essere raccomandato. Quando Striscia infatti gli ha chiesto se è un raccomandato lui ha risposto: "Ognuno ha la proprie conoscenze ma la carriera parla da sola".

