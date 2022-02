Bomba in Rai, Alberto Matano annuncia il suo matrimonio: “Gli ho chiesto di sposarmi”. Fan in delirio, Chi è

Alberto Matano ha ammesso di avere un compagno con cui pensa di sposarsi. E’ da un po’ che il conduttore di La vita in diretta ha fatto coming out, proprio durante una puntata del suo show sulla Rai. L’argomento trattato era il Ddl Zan, che tanto ha smosso l’animo degli italiani ma che alla fine non è stato approvato. In tanti si sono esposti per porre l’attenzione sul problema e il famoso presentatore, per avallare la proposta di legge, ha ammesso di aver subito lui stesso dei problemi legati alla sua sessualità: “E’ successo anche a me quando ero adolescente, l’ho provato sulla mia pelle”.

Una frase che lasciò tutti senza parole, anche perché Alberto Matano era considerato uno tra i presentatori Rai più affascinanti per le signore telespettatrici. Ma il fascino non ha sesso e sicuramente l’uomo vanta molto appeal anche sul pubblico maschile. Tante volte abbiamo cercato di scoprire chi fosse la misteriosa fidanzata che lui teneva segreta. Oggi scopriamo con certezza che si tratta di un fidanzato. Nel corso di un’intervista, infatti, il protagonista della rete di Stato ne ha parlato più nel dettaglio, dichiarando anche di avere dei seri e importanti progetti per il futuro.

Per prima cosa, Alberto Matano ha spiegato i motivi che lo hanno spinto al coming out a La vita in diretta: “Ho sempre fatto in modo che la mia vita privata non diventasse oggetto di attenzioni morbose, proteggendola con determinazione. Ma davanti alla difesa dei diritti fondamentali non posso tirarmi indietro, il richiamo è troppo forte. Non sempre certe ferite hanno a che vedere con la sfera sessuale. Io ero un ragazzino molto minuto, questo mi esponeva e da piccolo certi attacchi diventano un magma indistinto”. In effetti, non è necessario essere omosessuali per ricevere violenze e bullismo.

Basta avere una sensibilità femminile più pronunciata, un movimento meno virile del corpo, e il gioco è fatto. Gli anni delle scuole obbligatorie diventano decisamente infernali. Per Alberto Matano quello è stato il preludio alla scoperta di un gusto sessuale differente. “Non lo avevo mai detto perché ritengo sia giusto e sano proteggere i propri sentimenti. E poi le etichette mi sono sempre andate strette. Nel corso della mia vita non ho avuto confini nella mia affettività. E l’ultimo Sanremo ci ha dato una lezione: non ci sono categorie dove esiste amore. Se con il mio compagno decideremo di sposarci, allora lo annunceremo e condivideremo la nostra gioia con tutti”.

Insomma, progetti importanti per Alberto Matano, che sempre si è detto innamoratissimo e che adesso è pronto a fare il passo avanti: “Si e magari senza far passare troppo tempo. Forse è tardi per diventare genitori: si è fatta ‘una certa’ per i figli”. Sicuramente, per le coppie omosessuali in Italia è ancora difficile coronare questo sogno. Con tanti bambini chiusi nelle case famiglia, abbandonati e bisognosi di amore, sembra uno spreco che due uomini o due donne non possano prendersene cura e regalare loro tutto il cuore possibile. Per il presentatore probabilmente è troppo tardi.

