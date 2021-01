Bomba in Rai, Alberto Matano finalmente beccato con la sua fidanzata. Lei è una famosa collega, Ecco la foto, Fan in delirio

Alberto Matano è uno dei giornalisti più apprezzati e seguito dal pubblico di Rai Uno. Prima conduttore del Tg1, adesso Alberto è al timone de La Vita in diretta e sta riscuotendo un successo davvero notevole. Matano è però anche uno dei pochi personaggi televisivi che è riuscito a mantenere riservata la sua vita privata e infatti si sa poco o quasi nulla sulle sue relazioni amorose. recentemente però, il noto presentatore si è sbottonato e ha rivelato qualcosa di se e della sua fidanzata.

Nel corso di un’intervista a Domenica In che gli è stata fatta da Mara Venier, sua grande amica, Alberto Matano si è lasciato andare finalmente a delle rivelazioni e ha lasciato intendere di essere impegnato in un rapporto. “Non amo parlare della mia vita privata. Quello che posso dire è che ho una relazione da qualche anno, ma che renderò ufficiale non appena succederà qualcosa di importante”. Queste parole sono bastate ad accendere la curiosità dei media e di tutti quelli che sognano una relazione con l’affascinante giornalista, sia donne che uomini. ( continua dopo la foto)

Tuttavia è anche altrettanto vero, che da svariati mesi si vocifera dietro le quinte che la sua dolce metà potrebbe essere una sua stimata collega. Una collega che è stata tra l’altro per ben due volte sul prestigioso palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo, in particolare nell’edizione 2019 targata Claudio Baglioni, e nel 2020 condotta da Amadeus. Inoltre la stessa ha dichiarato di essere innamorata, senza tuttavia svelare il nome dell’innamorato…

Si tratta della celebre conduttrice e giornalista Emma D’Acquino. In effetti sul suo profilo ufficiale Instgaram si possono notare diversi scatti, alcuni dei quali semplici selfie, dove appare Matano, per lo più sorridente. Si nota una certa complicità tra i due, ma c’è anche da dire che non esistono in Rete, ne tanto meno sui Social, scatti che li ritraggono in atteggiamenti più intimi. Ma questa potrebbe essere stata una mossa voluta da entrambi, poiché non vogliono svelare al pubblico il loro legame. Quel pubblico che sogna un loro fidanzamento fin da quando li ha visti partecipare insieme al quiz di Rai Uno, Gli Italiani Hanno Sempre Ragione, e poi a Ballando Con Le Stelle nel 2016.

Ma una foto potrebbe tradirli. Si tratta di una fotografia che Alberto Matano ha pubblicato su Instagram a settembre, quando gli italiani e anche i Vip stavano ancora godendosi le meritate vacanze dopo il lungo periodo di lockdown dovuto alla pandemia di Covid-19. Nello scatto il giornalista si trova in barca e accanto a lui si vede chiaramente una donna dall'aspetto elegante, ma il suo volto è completamente nascosto da un grande cappello. "Lei ha occhi solo per me. Buongiorno principessa!" La didascalia che accompagna il post, che subito scatenò l'entusiasmo dei follower. Che sia lei la relazione misteriosa di Alberto? E a voi non sembra essere proprio Emma?