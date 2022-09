Bomba in Rai, Alla Vita in Diretta arriva proprio lei. Dopo Lorella Cuccarini ecco chi ci sarà con Matano. Signorini distrutto

Adriana Volpe ci terrà di nuovo compagnia sul piccolo schermo nel ruolo di opinionista, ma quest’anno per seguirla dobbiamo spostarci sulla Rai, dove è tornata dopo qualche anno di assenza. L’ultima stagione è stata protagonista al Grande Fratello Vip, dove ha commentato le storie e i litigi all’interno della casa più spiata d’Italia insieme alla moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli. Parte dello show sono state sicuramente anche le diatribe tra le due donne, che sin dalla prima puntata hanno mostrato di non andare molto d’accordo. Litigi e frecciatine si sono susseguiti puntata dopo puntata.

Ma la solarità di Adriana Volpe è riuscita a fare breccia anche nel cuore della più perfida Bruganelli, che nel corso della trasmissione ha ingentilito la sua lingua biforcuta nei confronti della collega. Tornando al Grande Fratello Vip, in un primo momento si è pensato che Alfonso Signorini avrebbe cambiato entrambe le opinioniste, per dare sempre un volto nuovo al reality. In realtà, l’unica a rimanere sull’agognata poltrona sarà proprio la moglie di Paolo Bonolis. Al suo fianco, però, quest’anno ci sarà Orietta Berti, che sta vivendo una nuova gioventù e nuova fama sul piccolo schermo.

Adriana Volpe è stata contattata per entrare ancora in qualità di concorrente. Una proposta che la donna non ha accettato, decidendo poi di tornare da mamma Rai. Quest’anno infatti la vedremo ancora nei panni di opinionista, stavolta ad affiancare Alberto Matano nel suo La vita in diretta. Uno show seguitissimo della rete di Stato che sicuramente le darà nuova visibilità. Certamente, la decisione di tornare sul primo canale ha lasciato tutti senza parole. Proprio da qui la donna era andata via in seguito a un litigio con il suo co-conduttore, Giancarlo Magalli, terminato anche con una denuncia.

Una storia che ha fatto parlare a lungo gli amanti del gossip e che è terminata con la vittoria in tribunale di Adriana Volpe, che però si è vista togliere il suo ruolo in Rai. Ma la presentatrice non si è data per vinta e si è dedicata a una sfida come unica presentatrice su La7. Prima di tornare in Mediaset, dove l’abbiamo vista appunto al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini accanto a Sonia Bruganelli. Il suo ritorno in Rai ha tutto il sapore di un nuovo inizio. Bisogna vedere se la donna riuscirà a coronare il suo sogno di avere un programma tutto suo sul primo canale. Intanto lei resta con i piedi per terra e si dedica a progetti che servono a garantirle il futuro.

Così almeno ha affermato Adriana Volpe nel corso di una intervista a Fanpage: "Ho un progetto imprenditoriale. Per la prima volta voglio gettare le basi per un lavoro che possa essere un supporto quando sarò un po' più vecchiarella. Di Carrà e Barbara D'Urso ce ne sono poche, è difficile resistere nel tempo. E' anche importante diversificare un po'. Secondo me crescere significa misurarsi con nuove sfide e soprattutto non accettare compromessi". Insomma, la presentatrice ha imparato la lezione e sa che il piccolo schermo può voltarle le spalle da un momento all'altro.

Bomba in Rai, Alla Vita in Diretta arriva proprio lei. Dopo Lorella Cuccarini ecco chi ci sarà con Matano. Signorini distrutto scritto su Più Donna da Maria Costanzo.