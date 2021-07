bomba-in-rai,-antonella-clerici-al-posto-di-milly-carlucci,-cambia-tutto-a-ballando-con-le-stelle.-fan-sotto-choc

Per la stagione ventura la Rai ha confermato molte delle trasmissioni di punta che accompagnano i telespettatori da anni, ma ognuna di queste riserva in se qualche cambiamento. A partire da The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici che si dedica a un mondo più adulto. Quest’anno lo show è stato un successo, sfiorando una media di share del 20%. A conquistare pubblico e giudici, Erminio Sinni, che già in passato avevamo conosciuto con la canzone E tu sopra di me, ma che successivamente non aveva raggiunto il successo meritato.

Per lui, The Voice Senior è stata un’occasione di riscatto insieme alla possibilità di tornare in pista e rimettersi in gioco. La trasmissione ha acquistato sicuramente successo anche grazie ai suoi giudici: Clementino, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Albano, che abbiamo visto per la prima volta insieme a sua figlia Jasmine. La ragazza si è fatta molto apprezzare nei panni di giudice e ancora oggi si ritrova spesso a essere la protagonista delle pagine sul gossip. Per la stagione in arrivo, però, il programma Rai ha in serbo un cambiamento nella giuria e padre e figlia verranno messi da parte.

Al loro posto, Orietta Berti, il personaggio del momento, la reginetta d’Italia. Già la sua partecipazione al Festival di Sanremo, con le sue parole pronunciate male e il suo essere una dei pochi volti del passato in una competizione tutta moderna e all’avanguardia, le ha arrecato non poco successo. Ma l’incoronazione è avvenuta con Mille, la canzone che ha registrato insieme a Fedez e Achille Lauro e che le ha permesso di tenere compagnia ai più giovani anche durante l’estate. Secondo le indiscrezioni, la vedremo quindi come giudice Rai a The Voice Senior.

Questa è l’ultima novità in fatto di cambiamenti dei programmi Rai. Ma anche le altre trasmissioni si riservano di prepararci delle sorprese. Come Ballando con le Stelle di Milly Carlucci. Ormai è risaputo che il talent show ha perso il suo giudice più amato, Guillermo Mariotto. Ma ancora non si sa chi prenderà il suo posto. Intanto, la trasmissione del sabato sera è stata slittata e non inizierà a settembre: avrà inizio ufficialmente sabato 16 ottobre ore 20:45.

Si dice che anche uno degli storici ballerini, Simone Di Pasquale, non prenderà più parte alla scuola di danza per i Vip. Quindi non vedremo Ballando a Settembre perché la Rai ha deciso di dare priorità a The Voice che sostituirà Ballando a inizio settembre facendolo slittare ai mesi successivi.

Anche per Carlo Conti ci sono delle novità. Il presentatore Rai sarà alla conduzione di Tale e Quale Show: in un’appassionante sfida musicale, il pubblico assisterà alle incredibili trasformazioni degli artisti in gara, pronti a esibirsi rigorosamente dal vivo e a calarsi nei panni delle più grandi star della musica. Anche in questo caso assisteremo a un importante cambiamento nella giuria: è già ufficiale che non ci sarà più Vincenzo Salemme, a causa di impegni lavorativi. Al suo posto, si parla dell’arrivo di Cristiano Malgioglio, reduce del successo al Grande Fratello Vip. Continua a leggere altre notizie su Piudonna.it e dal tuo cellulare su Facebook, Instagram e Google News.

