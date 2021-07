Bomba in Rai, Antonella Clerici fa fuori Albano e Jasmine da The Voice Senior. Ecco chi li sostituisce e perché

Rimpasto di giuria a The Voice Senior. Nella sua prossima stagione, il cui debutto è previsto per il mese di novembre, il talent show musicale condotto su Rai1 da Antonella Clerici avrà una new entry tra i coach: Orietta Berti entrerà nel cast del programma, in sostituzione di Albano e Jasmine Carrisi (che dunque non ci saranno più).

Reduce dalla positiva esperienza del Festival di Sanremo e dalla rinnovata popolarità che ne è conseguita, la 78enne artista di Cavriago, come anticipato da TvBlog, sarà ancora protagonista su Rai1. A The Voice Senior, possiamo confermarvi che Orietta affiancherà i riconfermati coach Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio.

“Sulla giuria di The Voice Senior stiamo tentando di fare delle innovazioni ma più nella direzione dell’integrazione” aveva anticipato Stefano Coletta alla presentazione dei palinsesti Rai1. Ma quella in arrivo sarà piuttosto una sostituzione, visto che la mitica Berti prenderà il posto del collega Albano (e della figlia). E l’effetto sarà sicuramente curioso;

A The Voice Senior, infatti, Orietta dovrà esprimere giudizi, preferenze e bocciature, in alcuni casi tradendo forse la tipica giovialità che la contraddistingue. Dopo Sanremo, dove intonava il classicone “Quando ti sei innamorato”, l’artista non si è più fermata e così, al termine di un’estate presidiata musicalmente con il tormentone realizzato assieme a Fedez e Achille Lauro, in autunno sarà nuovamente sul set per la produzione targata Fremantle Italia e ITV Studios.

Berti a The Voice Senior, Malgioglio a Tale e Quale?

Non solo The Voice, Al momento, non vi è alcuna ufficialità, ma secondo TvBlog Panariello e Salemme sono prossimi all’addio alla trasmissione di Carlo Conti Tale e Quale show. Ma chi arriverà al loro posto? Nella lista dei papabili sostituti, c’era anche Orietta Berti, ma ormai è certo che l’artista di Quando ti sei innamorato non sia più disponibile. Al fianco di Loretta Goggi, dunque, potrebbe arrivare Cristiano Malgioglio, volto amatissimo e artista a tutto tondo, oppure Pupo, che recentemente ha detto addio al Gf Vip, dove era opinionista insieme a Antonella Elia.

I tre nomi che vi abbiamo rivelato, però, non sono gli unici in lizza per prendere il posto di Panariello e Salemme. Ecco cosa si legge su TvBlog: Confermatissima Loretta Goggi. Lascia Salemme, in forse Panariello. Per uno o due posti ci sarebbero in lizza: Malgioglio, Christian De Sica, Pupo, Pintus, Nek, Lillo, Francesco Gabbani e Frank Matano. E voi Che ne pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi

