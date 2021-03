bomba in Rai, Bianca Guaccero Tagliata: Ecco chi prende il suo posto. Lei si sfoga così, Fan increduli. Cos’è successo

come riportato dal piudonna.it Non è più una novità il fatto che Detto Fatto continua ad avere cambiamenti di orario. La trasmissione di gossip e tutorial del primo pomeriggio di Rai2 anche nelle prossime puntate non andrà in onda al consueto orario delle 15.15. Infatti, Bianca Guaccero ha concluso la puntata di oggi 10 marzo 2021 di Detto Fatto annunciando che anche quella di domani andrà in onda più tardi del previsto: “Lo so che vi stiamo chiedendo tanti piccoli sforzi ma segnatevi questo orario, domani inizieremo alle 16.15. Saremo brevi ma intensi.”

Bianca Guaccero annuncia il cambio d’orario di Detto Fatto: puntate più brevi

In questi mesi i motivi per cui Detto Fatto ha subito molte variazioni d’orario sono stati molteplici, escludendo la nota sospensione dovuta alle polemiche e la bufera per il tutorial definito sessista di Emily Angelillo, Bianca Guaccero spesso ha dovuto lasciare spazio o al Question Time, o alle gare di sci o ad altri programmi. Invece, la puntata di domani 11 marzo 2021 di Detto Fatto inizierà circa un’ora più tardi del solito per lasciare spazio alle varie tappe della gara ciclistica Tirreno-Adriatico, dunque, il programma di Bianca Guaccero andrà in onda dalle 16.15 fino alle 17.15.

Bianca Guaccero: puntate ridotte di Detto Fatto fino al 17 marzo

Detto Fatto andrà in onda con un orario diverso e con delle puntate ridotte molto probabilmente fino a mercoledì 17 marzo. Il programma condotto da Bianca Guaccero, infatti, quasi sicuramente cederà lo spazio per tutte le varie tappe della gara ciclistica Tirreno-Adriatico che appunto si concluderà il 16 marzo. Tuttavia, nonostante il cambiamento d’orario, la Guaccero ha assicurato che non taglierà nessuno.

Resteranno quindi le varie rubriche da Carla Gozzi ai vari chef e ovviamente non potrà mancare la SuperClassifica di Jonathan Kashanian che nella puntata di oggi ha rivelato un retroscena sui coniugi Ilary Blasi e Francesco Totti. Insomma ancora una volta la Rai ha deciso di penalizzare Bianca Guaccero che però l’ha presa molta sportivamente comunicando a tutti i suoi spettatori la notizia in un breve sfogo: “Saremo brevi ma intensi” . Continua a leggere altre notizie su Piudonna.it e dal tuo cellulare su Facebook, Instagram e Google News.

L’articolo Terremoto in Rai, Bianca Guaccero Tagliata: Ecco chi prende il suo posto. Lei si sfoga così, Fan increduli. Cos’è successo proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.

fonte: https://www.piudonna.it/terremoto-in-rai-bianca-guaccero-tagliata-ecco-chi-prende-il-suo-posto-lei-si-sfoga-cosi-fan-increduli-cose-successo/