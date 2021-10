bomba-in-rai,-brutta-batosta-per-alberto-matano,-spodestato-il-re-di-rai-1,-arriva-proprio-lei,-fan-sotto-choc

Alberto Matano è ormai da anni opinionista a Ballando con le Stelle, programma di punta del sabato sera Rai condotto da Milly Carlucci. Ma sembra che quest’anno il suo personaggio verrà spodestato da una ex concorrente. La storica trasmissione vede diversi Vip, affiancati da insegnanti di ballo professionisti, sfidarsi a ritmo di tango e cha cha cha. Sono cinque i giudici che votano, di volta in volta, le loro performance. In questo modo la giuria decide, insieme al voto del pubblico, quale coppia viene eliminata al termine della puntata. Non mancano, ovviamente, i commentatori esterni.

Alberto Matano, insieme a Roberta Bruzzone, è da anni opinionista a bordo campo di Ballando con le Stelle. Già in passato aveva preso parte al talent show di Milly Carlucci in qualità di custode del tesoretto. Di puntata in puntata dei giornalisti ricoprivano questo determinato ruolo al posto di Sandro Mayer. Oggi anche il giornalista è un volto di punta della Rai. Dall’essere il mezzo busto del Tg è passato al timone di La Vita in Diretta. Ruolo che ha ricoperto brillantemente portando la trasmissione al successo e battendo sempre più spesso la concorrenza Mediaset di Barbara D’Urso.

Ma c’è voluto del tempo prima che Alberto Matano riuscisse ad uscire dal ruolo ingessato di mezzobusto del Tg. E una delle sue prime esperienze, in tal senso, è stata proprio quella di Ballando con le Stelle. Il presentatore ha ammesso che non avrebbe mai preso parte al talent show se non fosse stato per la sua padrona di casa: “Non pensavo di fare l’opinionista a Ballando con le Stelle. E’ stata Milly Carlucci con la sua energia e la sua forza a convincermi a superare, per esempio, lo steccato di giornalista del TG”. E da quel momento il conduttore non ha più lasciato il suo posto a bordo campo.

Ma quest’anno sembra che dovrà aggiungere una sedia al suo fianco. Sabato 16 ottobre avrà inizio una nuova stagione di Ballando con le Stelle e Milly Carlucci ci ha riservato diverse novità. Una di queste riguarda proprio gli opinionisti. Alberto Matano e Roberta Bruzzone saranno affiancati da una delle più chiacchierate concorrenti dello scorso anno. Si tratta di Alessandra Mussolini, donna dal carattere forte che di certo non le manda a dire. Nella precedente stagione si è scontrata ripetutamente con Selvaggia Lucarelli che, come ben sappiamo, ha una lingua biforcuta cui è difficile tenere testa.

Ma Alessandra Mussolini ci è riuscita perfettamente e oggi sembra più agguerrita che mai nel ricoprire questo importante ruolo a Ballando con le Stelle. Chissà che non toglierà spesso la parola proprio ad Alberto Matano. Come sarà la convivenza tra i tre opinionisti? Per il momento, il presentatore l’ha ospitata a La Vita in Diretta per pubblicizzare l’inizio del talent show. Ecco le parole della donna: “Potrebbe succedere di tutto. Potrebbe esserci la vendetta postuma. Dato che io ho vissuto l’esperienza dei ballerini, dei concorrenti, e quello che non ci hanno fatto passare, dirò anche la mia. Ne vedremo delle belle”.

