bomba-in-rai:-caterina-balivo-torna-in-rai-e-ruba-il-posto-alla-collega-super-famosa.-fan-sotto-choc,-ecco-dove-la-vedremo

Caterina Balivo pronta per il ritorno in tv? “Ho voglia di nuovi progetti”. A maggio dell’anno scorso Caterina Balivo ha deciso di dire addio alla tv, lasciare la conduzione del suo programma quotidiano Vieni da me e dedicarsi alla sua famiglia e a se stessa. Dopo più di un anno di stop, tuttavia, la conduttrice di Aversa, in un’intervista concessa Gente, si è detta pronta per il ritorno sul piccolo schermo. Caterina Balivo ha infatti ammesso:

“Tornare con un nuovo show? Certo. Spero in un nuovo progetto. Ho voglia di riprendere ma non voglio fare qualcosa solo per esserci” e poi ancora la balivo ha aggiunto: “Desidero dedicarmi in qualcosa nel quale credo che mi arricchisca come donna e come professionista”. Ha quindi dichiarato la Balivo che ha escluso il suo ritorno a Vieni da me per una nuova conduzione. Dalle voci sembra che potrebbe essere proprio lei a prendere il posto di Mara Venier per il prossimo anno a Domenica In.

Caterina Balivo sul suo addio a Vieni da me rivela: “Scelta non semplice ma che rifarei”

Sempre durante la lunga intervista al settimanale, Caterina Balivo ha rivelato anche di non essersi pentita della scelta di aver detto addio alla tv ed al suo Vieni da me più di un anno fa. La conduttrice ha confessato: “Dopo vent’anni di tv, di diretta quotidiana, ho detto stop. Non è stato semplice ma lo rifarei. Da un anno non ho una conduzione ma ho recuperato una cosa importante: il tempo”

Tempo che la conduttrice ha potuto dedicare ai due figli, Guido Alberto di 9 anni e la piccola Cora di 4. Ed anche al marito Guido Maria Brera su cui invece ha ammesso che è la sua colonna e una persona, radicata, ferma, intelligente e lungimirante. La Balivo quindi sembra pronta a tornare in Rai e stando alle voci, queste sue dichiarazioni sono propedeudiche ad una offerta già ricevuta dalla rete di Stato e che riguarderebbe proprio la trasmissione domenicale.

Il cantante mascherato 2022: Caterina Balivo confermata in giuria

In attesa di vederla alla conduzione con un nuovo progetto, Caterina Balivo tra poche settimane sarà in tv. Infatti a febbraio prende il via la terza edizione de Il cantante mascherato e Caterina Balivo sarà in giuria per il secondo anno, e prima ancora si cimenterà in una nuova avventura.

