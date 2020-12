Bomba In Rai, Cristina D’Avena sostituirà Mara Venier. Ormai è certo, ecco quando prende il suo posto. Fan sotto choc. La Venier commenta: “Ecco cosa è successo”

Nel corso della puntata di ieri di Domenica In, Mara Venier ha confermato che Lo Zecchino d’Oro numero 63 slitterà a maggio 2021 (come anticipato da Blogo). Lo ha fatto collegandosi in diretta con il direttore artistico della storica kermesse Carlo Conti, con il quale condurrà la serata finale in diretta su Rai1. Lo Zecchino d’oro sarebbe dovuto andare in onda proprio nel mese di dicembre con la serata finale proprio per Natale come tradizione ogni anno. Purtroppo la pandemia che affligge questo periodo ha costretto anche la kermesse canora a sospendere il solito appuntamento. Però c’è una novità in rai.

Blogo è in grado di annunciare che dovrebbe essere invece confermato l’appuntamento con lo speciale natalizio dello Zecchino d’Oro, in onda sempre sulla rete ammiraglia proprio il 25 dicembre. Stando a quanto risulta e salvo sorprese dell’ultimo minuto, alla conduzione insieme a Paolo Belli, che l’anno scorso era affiancato da Gloria Guida, dovrebbe esserci Cristina D’Avena. Non mancherà, ovviamente, il Coro dell’Antoniano, diretto da Sabrina Simoni. Il nome di Cristina D’Avena è fortemente legato alla storia dello Zecchino, visto che nell’edizione del 1968 la cantante esordì all’età di 3 anni e mezzo cantando Il valzer del moscerino.

Per quanto riguarda Belli, reduce dal nuovo successo di Ballando con le stelle nel sabato sera di Rai1, va segnalato che uno dei brani in gara quest’anno allo Zecchino è da lui co-firmato, La vacanza ideale, cantata da David Juan Navarro Solano, 9 anni, di Monopoli, in provincia di Bari. Insomma in questa puntata speciale non sono stati confermati Carlo Conti e Venier ma saranno sostituiti da Paolo Belli e Cristina d’Avena, una scelta molto discussa in Rai.

Ieri la Venier a Domenica In ha fatto ascoltare alcune parti delle canzoni che parteciperanno al prossimo Zecchino d’Oro e che probabilmente saranno ascoltate anche nella serata di natale. Ricordiamo, infatti, che la compilation ufficiale è uscita venerdì scorso (contiene 14 brani, è distribuita da Sony Music Italia, ed è stata realizzata per il quarto anno consecutivo sotto la direzione artistica del maestro Peppe Vessicchio) e che quindi nella finale di maggio prossimo ascolteremo brani già editi.

Le altre firme note dei brani in gara, interpretati da 16 piccoli solisti, dai 4 ai 9 anni, sono quelle di Simone Cristicchi, Francesco Tricarico e Leonardo Pieraccioni. Come ogni anno, la musica dello Zecchino d’Oro supporta la campagna Operazione Pane, che sostiene 15 mense francescane aiutando chi non ha da mangiare. Per dare un contributo fino al 19 dicembre si può inviare un sms o fare una chiamata da rete fissa al numero solidale 45588, in alternativa si può donare sul sito operazionepane.it.