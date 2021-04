bomba-in-rai,-e’-ufficiale:-roberta-capua-sostituisce-alberto-matano-alla-vita-in-diretta,-lui-pronto-per-un-nuovo-programma

Dopo un toto nome che ha appassionato tutto il pubblico italiano, finalmente si conoscono i due volti che prenderanno il posto di Alberto Matano su Rai 1. La preparazione del palinsesto estivo della rete di Stato è pronta e l’impegno del giornalista verrà premiato concedendo anche a Estate in Diretta moltissimo spazio. Lo share del contenitore pomeridiano è aumentato moltissimo da quando Matano ha preso in mano la conduzione solitaria. Prima era in coppia con Lorella Cuccarini, ma le cose tra loro non sono andate bene e la show girl ha lasciato tutto trasferendosi in Mediaset.

Alberto Matano ha potuto in questo modo gestire singolarmente l’andamento di La Vita in Diretta che ha ottenuto un enorme successo. Scegliere quali volti noti del piccolo schermo debbano prendere il suo posto per la pausa estiva è impresa ardua. C’è il rischio di vanificare un lavoro portato avanti con impegno e fantasia. Inoltre c’è anche una ipotesi in cui Matano lasci il programma per un progetto più impegnativo ( leggi in basso). Ma sembra che dopo tante indecisioni la Rai sia arrivata a una scelta. La conduzione sarà nuovamente doppia, affidata a un uomo e una donna, e vedrà protagonisti due personaggi che hanno alle spalle anni di carriera e di professionalità.

Partiamo dalla donna. A prendere il posto di Alberto Matano a La vita In diretta Estate ci sarà Roberta Capua, che per la prima volta approda in trasmissione. Ma con la Rai ha un passato pieno e impegnativo, durante il quale si è messa in mostra per la sua bravura ed eleganza. Il suo esordio è stato nel 1986, quando ha vinto l’ambitissima corona di Miss Italia. Dopo un inizio coi fiocchi in compagnia di Luciano Rispoli, per lei è arrivata la conduzione di Mattina in famiglia e Mezzogiorno in famiglia, insieme a Tiberio Timperi. Ma la sua carriera non finisce qui e si sposta anche ad altre fasce orarie.

Roberta Capua ha condotto I fatti vostri, Unomattina, Buona Domenica e L’Ingrediente perfetto. A mancare sul suo curriculum solo una trasmissione che vada in onda nella difficile fascia oraria del pomeriggio. Il momento è giunto con Estate in Diretta e l’importante lascito di Alberto Matano. Ma la presentatrice non sarà sola ad affrontare questo arduo compito. Insieme a lei ci sarà il giornalista di Rai News Gianluca Semprini. A differenza della Capua, per lui è la seconda volta nel famoso studio. Aveva già condotto Estate in Diretta nel 2018 insieme a Ingrid Muccitelli.

Il risultato fu ottimo e gli è valso il ritorno in campo per la prossima stagione estiva, che ha delle aspettative molto alte da parte della Rai. Gianluca Semprini ha iniziato la carriera lavorando per diverse radio romane, e curando da freelance alcune pubblicazioni e collaborazioni. È poi approdato a Sky Italia, dove lavorava per Sky TG24, da luglio 2016 è passato alla Rai. Insomma, la coppia formata con Roberta Capua sembra perfetta e pronta a partire all’attacco. C’è da chiedersi solo se Alberto Matano ne sia contento e che situazione troverà al suo ritorno. Continua a leggere altre notizie su Piudonna.it e dal tuo cellulare su Facebook, Instagram e Google News.

L’articolo Bomba in Rai, E’ ufficiale: Roberta Capua sostituisce Alberto Matano alla Vita in diretta, Lui pronto per un nuovo programma proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.