bomba-in-rai:-elisa-isoardi-pronta-a-tornare-e-ruba-il-posto-al-famosissimo.-amadeus-conferma,-fan-sotto-choc

Elisa Isoardi potrebbe affiancare Amadeus in una delle cinque serate del Festival di Sanremo al posto di Fiorello. Manca poco alla famosa kermesse, che si terrà dal 1 al 5 febbraio 2022. Si fanno sempre più insistenti le voci riguardo i personaggi del piccolo schermo e non che accompagneranno il direttore artistico e presentatore, confermato per la terza volta. Per il momento, ad essere certi sono soltanto i nomi dei big in gara, tutte le altre notizie sono esclusivamente indiscrezioni. Però, il palco dell’Ariston potrebbe essere una grande occasione per la presentatrice che è stata fatta fuori da tutte le reti.

Ultimamente Elisa Isoardi è scomparsa dal mondo del piccolo schermo. Dopo il taglio di La prova del cuoco sulla Rai e l’esperienza a Ballando con le Stelle in cui non è piaciuta molto ai telespettatori, la donna è passata in Mediaset. Qui, dopo essere intervenuta in una puntata di Striscia la Notizia e aver rilasciato un’intervista a Silvia Toffanin a Verissimo, ha avuto la sua possibilità partecipando a L’Isola dei Famosi. Anche in questo caso, nonostante i tentativi della presentatrice Ilary Blasi di metterla in risalto, non c’è stato il riscontro del pubblico, che l’ha eliminata alla prima occasione.

Dopo questa esperienza, per Elisa Isoardi c’è stato il buio più totale. Ultimamente, è rientrata nel mondo Rai grazie a Mara Venier, che l’ha voluta come ospite a Domenica In. Nel corso dell’intervista la presentatrice si è commossa raccontando di quanto grande sia il suo desiderio di tornare a lavorare. La zia d’Italia l’ha quindi rincuorata dicendole che tutti i personaggi del piccolo schermo, anche i più famosi, si sono trovati a trascorrere un periodo del genere. Ha ricordato di quando lei stessa era stata fatta fuori dalla Rai e aveva trovato conforto tra le braccia di Maria De Filippi, che subito l’aveva accolta ad Amici.

A quanto si dice, l’intervento di Elisa Isoardi a Domenica In potrebbe aver avuto l’effetto desiderato. Sembra infatti che la Rai stia progettando un nuovo programma da affidarle, con una conduzione singola. Sarebbe una grande svolta per la donna che nell’ultimo periodo ha visto il suo futuro lavorativo sempre più incerto. Se le voci fossero fondate, diventa ancor più verosimile l’ipotesi di una sua presenza a Sanremo. I pettegolezzi ci sono sicuramente, e dicono che sia stato lo stesso Amadeus a volerla sul palco dell’Ariston insieme a lui per aiutarlo nella conduzione del Festival.

Non solo Elisa Isoardi, i rumors che riguardano il Festival di Sanremo comprendono anche altre donne molto conosciute dal pubblico italiano. Tra queste, risalta il nome molto chiacchierato ultimamente di Alessia Marcuzzi. Ormai sappiamo tutti che di recente la conduttrice ha interrotto il suo rapporto con la Mediaset e deciso di fermarsi un attimo, per trovare una trasmissione che faccia al caso suo. Il Festival di Sanremo sarebbe sicuramente un nuovo trampolino di lancio. In lizza, infine, ci sono anche i nomi di Matilde Gioli e Matilde De Angelis. Ma tutto deve essere ancora ufficializzato.

