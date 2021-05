bomba-in-rai,-fatta-fuori-la-famosissima-conduttrice-della-domenica,-mara-venier-dispiaciuta.-fan-increduli

Francesca Fialdini non avrà il suo finale di stagione in Rai con Da noi.. A ruota libera. La trasmissione racconta storie di vita quotidiana fra sorprese e situazioni dai sapori diversi, il tutto all’insegna del buonumore e della riflessione. Storie di persone famose e persone comuni, accomunate dall’amore e dalla positività. La conduttrice porta avanti il progetto con grande entusiasmo, ma questo non è bastato per farle riuscire a completare la stagione televisiva. La causa di questo cambio di programma non sono gli ascolti, ma un esperimento che la rete di Stato vuole effettuare.

Sarà una trasmissione cult quella che prenderà il posto di Da noi.. A ruota libera. Si tratta dello Zecchino D’Oro, che era previsto nel palinsesto Rai già a dicembre 2020. Poi Carlo Conti ha contratto il Covid-19 e la trasmissione dei più piccoli è stata rimandata proprio a maggio. A condurla saranno i due presentatori che hanno portato avanti la rete con risultati eccellenti, in un periodo difficile come quello della pandemia. Si tratta di Conti e della zia d’Italia, Mara Venier, regina indiscussa della domenica. Raddoppia così il suo impegno nella giornata festiva.

Fortuna che aveva fatto preoccupare tutti annunciando che sarebbe stato il suo ultimo anno in televisione. Mara aveva infatti deciso che avrebbe condotto Domenica In per l’ultima volta, per poi ritirarsi a vita privata e dedicarsi al marito e ai nipotini. Ma il successo ottenuto quest’anno, insieme a una proposta della Rai sicuramente esorbitante, le avranno fatto cambiare idea. Il toto nome delle conduttrici che avrebbero potuto prendere il suo posto è stato messo da parte e la bella bionda è ancora ferma al suo posto, anzi raddoppia il suo impegno con lo Zecchino D’Oro, anche se, stando ad indiscrezioni, le dispiace “rubare” il posto all’amica Fialdini

Probabilmente la Rai vuole anche vedere i risultati, in termini di share, inserendo una trasmissione seguitissima negli anni in una fascia oraria da sempre considerata difficile. Se l’esperimento dovesse riuscire, potrebbero essere dei significativi cambiamenti del palinsesto dopo la stagione estiva. Il tutto ai danni di Francesca Fialdini, che si ritrova a dover andare in vacanza prima del tempo. Ma i danni sono anche per Mediaset, e in particolare per Domenica Live di Barbara D’Urso, che già senza una forte concorrenza sta arrancando in fatto di ascolti.

Per Barbarita le cose non sono andate per il meglio durante l’ultimo anno. Nonostante sponsorizzi sempre uno share esorbitante, sono i numeri che parlano. E anche le decisioni prese da Piersilvio Berlusconi, che già ha messo fine prima del tempo a Live-Non è la D’Urso. Stessa decisione potrebbe prendere adesso per Domenica Live, che sicuramente non reggerà il confronto con lo Zecchino D’Oro, arma letale messa in gioco dalla Rai. E’ tempo di cambiamenti anche a Mediaset e la regina del trash potrebbe presto essere sostituita da volti nuovi, come Elisa Isoardi ed Eleonora Daniele. Seguiteci su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Bomba in Rai, Fatta fuori la famosissima conduttrice della domenica, Mara Venier dispiaciuta. Fan increduli proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.