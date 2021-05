Bomba in Rai, Fatto fuori Alberto Angela. Cancellato Ulisse, “Sono stato costretto”. Cos’è successo

La prima serata di Rai 1, canale di punta del servizio pubblico, è letteralmente allo sbando. Basti pensare che è appena stato sospeso Ulisse-Il piacere della scoperta, condotto da Alberto Angela, presentatore e divulgatore di solito molto apprezzato dai telespettatori. Lui da solo, però, non basta. E il programma registra ascolti deludenti, come riporta Vigilanzatv.it.

La trasmissione del mercoledì sera su Rai 1 non solo è stata battuta la settimana scorsa dalla concorrenza esterna di Buongiorno mamma su Canale5, ma anche da quella interna di Rai3 con Chi l’ha visto? di Federica Sciarelli. I dati si sono rivelati così deludenti che il direttore di Rai 1 Stefano Coletta è stato costretto – come rivelato da TvBlog – a sospendere lo storico programma culturale, sostituendolo con la solita ed eterna replica del Commissario Montalbano.

La sospensione di Ulisse, insieme a tanti altri fallimenti della Rai – come A grande richiesta, La canzone segreta, Penso che un sogno così, La musica che gira intorno e adesso anche Top 10 di Carlo Conti -, mette in luce una crisi senza precedenti in seno a Rai 1, che potrebbe incidere fortemente sulle sorti della direzione con l’arrivo dei nuovi vertici. Basti pensare, per esempio, che l’ex direttrice Teresa De Santis fu defenestrata con ascolti ben più elevati di quelli che si registrano adesso.

Come ogni anno la primavera è caratterizzata da riconferme e cancellazioni nel palinsesto Rai e Mediaset, qualche noto talk è a rischio chiusura? Lo scorso anno abbiamo visto la chiusura de La Prova del Cuoco e di Vieni da me, i palinsesti televisivi sono in continuo mutamento e sembra che per un altro amato talk sia arrivato il momento di avviarsi verso una chiusura definitiva. In questi giorni si parla di sostituzioni e cancellazioni di numerosi programmi Rai o conduttori, che potrebbero vedere un ridimensionamento per il prossimo anno televisivo, scopriamo di più sul criptico arrivederci di un amato volto del piccolo schermo.

Barbara D’Urso, Panicucci o Bianca Guaccero: chi rischia la chiusura?

Rai e Mediaset grossi cambiamenti in vista. Lo scorso anno si è molto parato del futuro di Federica Panicucci alla guida di Mattino 5, c’è chi ha ipotizzato addirittura che la conduttrice potesse essere sostituita dalla collega Adriana Volpe. Tuttavia i risultati di quest’anno sembrano scongiurare questa eventualità. Stesso discorso per Barbara D’Urso che, dopo giorni di indiscrezioni, ha messo un punto alle illazioni sul futuro di Domenica Live: il programma dovrebbe essere riconfermato e al timone ci sarà sempre lei, non Elisa Isoardi come volevano alcune voci di corridoio.

Discorso a parte per Bianca Guaccero, reduce da una delle edizioni più difficili di Detto Fatto, lo storico programma di Rai 2 sospeso alcuni mesi fa per un tutorial sopra le righe potrebbe non rivederla al timone il prossimo anno. Dopo Caterina Balivo, l’attrice e conduttrice era riuscita a dare una sua personale impronta allo show e risulta difficile ora pensare qualcun’altro al suo posto.

Milo Infante, Ore 14 verso la chiusura definitiva?

Venerdì 7 maggio 2021 è andata in onda l’ultima puntata di Ore 14, il talk di attualità condotto da Milo Infante su Rai 2. Il noto conduttore ha avuto bisogno di un paio di mesi per ingranare la marcia, ma il talk sembrava aver convinto il pubblico. In chiusura Infante si è lasciato andare ad un amaro arrivederci, dopo 120 puntata il talk potrebbe infatti non essere riconfermato.

Dopo aver ringraziato il direttore di Rai 2, Ludovico Di Meo, ha provocato "In questo programma non tutti ci hanno creduto", ricordando appunto le difficoltà iniziali. "Noi forse, chissà, se lo vorrete ci rivedremo a settembre" ha continuato il conduttore prima della criptica chiusura "Grazie a tutti, finiamo qui." Quale desino quindi per Ore 14? Per scoprirlo bisognerà attendere ulteriori aggiornamenti da parte del conduttore o della Rete.

