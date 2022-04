Bomba in Rai, Flavio Insinna fatto fuori dall’Eredità, da settembre al suo posto arriva proprio lei. Fan distrutti

Caterina Balivo è tornata sul piccolo schermo pronta a rimettersi in gioco e si dice che prenderà il posto di Flavio Insinna a L’Eredità. Era stato lo stesso presentatore a preannunciare che, probabilmente, nella prossima stagione del quiz ci sarebbe stata al timone una donna. Per lei sarebbe la seconda volta con questo genere di format. Nel 2008 è stata infatti la padrona di casa a Dimmi la verità, trasmissione che si poneva l’obiettivo di far dire la verità ad ognuno dei componenti delle coppie del mondo dello spettacolo in gara e si divideva in quattro manches.

Vinceva la puntata la coppia che più era riuscita nell’intento di dirsi la verità reciprocamente. Completamente differente il format di L’Eredità, in cui sette concorrenti si sfidano in diverse prove a eliminazione, fino ad arrivare alla fase finale del gioco, l’imperdibile ghigliottina. Qui il campione della giornata, deve indovinare una parola attraverso le parole indizio per vincere. Voci di corridoio dicono che Caterina Balivo sia pronta a prendersi questo incarico sostituendo Insinna. La conduttrice ha deciso di allontanarsi dal mondo del piccolo schermo durante il periodo di pandemia.

Prima che il Covid-19 arrivasse a mettere in ginocchio il mondo intero, lei era al timone di Vieni da me, talk show in cui poteva intervistare tutti i personaggi del mondo dello spettacolo. Per la creazione di questa trasmissione aveva lasciato il suo ruolo a Detto Fatto, che è poi finito tra le mani di Bianca Guaccero che lo conduce ancora oggi (ma che non lo condurrà più a partire dalla prossima stagione). Ma la carriera della presentatrice è molto lunga e risale al 1999 quando conquista il terzo posto a Miss Italia ed esordisce come valletta in Scommettiamo che..?. Successivamente è stata inviata de I Raccomandati e proprio di Miss Italia.

Nel 2003 arriva alla conduzione di Unomattina estate weekend ottenendo così di presentare, per due anni, Unomattina anche nella versione invernale. Dal 2005 al 2017 conduce Telethon, fino ad arrivare a Detto Fatto e a Vieni da me. Una carriera brillante e conquistata con le unghie quella di Caterina Balivo, che ha dovuto prendersi una pausa durante il periodo di pandemia. Tra la famiglia e il suo lavoro, infatti, ha scelto la prima e si è dedicata completamente ai figli. Oggi il mondo sta finalmente ricominciando a camminare e la donna ha deciso di riprendersi il suo meritato posto in Rai.

Al contrario di quel che ci aspettavamo, la rete di Stato non è stata subito pronta ad affidarle un incarico. Caterina Balivo ha immediatamente ritrovato le porte aperte da Milly Carlucci, che l’ha voluta come giudice a Il cantante mascherato, il suo secondo show del sabato sera sul primo canale. Ma la conduttrice non è ancora apparsa nel palinsesto Rai con una trasmissione tutta sua. Ci siamo quindi chiesti dove sia il suo futuro, perché non abbiamo dubbi di vederla presto protagonista televisiva. La notizia che la vede conduttrice di L’Eredità è tutta nuova e ancora non è stata confermata.

L’articolo Bomba in Rai, Flavio Insinna fatto fuori dall’Eredità, da settembre al suo posto arriva proprio lei. Fan distrutti proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.