Bomba In Rai, Fuori Amadeus, al suo posto una donna super famosa ed amata. Lui conferma: “Ecco perchè lascio”

Grossi cambiamenti in casa Rai. Sanremo è terminato poco tempo fa e già partono i primi rumors su chi sarà il direttore artistico per l’anno venturo. Amadeus ha infatti confermato che non presenterà la competizione per la terza volta insieme al suo amico Fiorello, lasciando il campo ad altri volti noti del piccolo schermo. Per Amadeus quello di quest’anno è stato un Festival molto difficile. La pandemia di Covid 19 ha dato inizio a delle dinamiche che hanno portato non pochi problemi al famoso conduttore. Tra questi, quello che più è pesato tra tutti, la totale assenza del pubblico nel teatro dell’Ariston.

Nonostante i vari disagi, Amadeus e Fiorello sono riusciti nel loro intento di portare a casa un Festival di Sanremo alternativo, pieno di giovani, con degli ascolti che se non hanno raggiunto i picchi del primo anno sono comunque andati molto bene per la Rai. Ma non è il caso di ripetersi per la terza volta. Del resto, gli sketch di Fiorello ormai li conosciamo a memoria, mentre Amadeus non se la sente di ripetere l’esperienza senza Fiorello che ha già annunciato che non ci pensa proprio a ripetere l’esperienza per una terza volta. Chi ci sarà al loro posto? Si spera in una conduzione tutta femminile, ma delle voci già stanno cominciando a girare e riguardano la padrona di casa di Domenica In.

Mara Venier potrebbe essere la nuova presentatrice Rai del Festival di Sanremo. In coppia con lei, Renzo Arbore, con cui ha avuto una tribolata e lunghissima storia d’amore. Non fosse stato per un sofferto aborto a gravidanza avanzata, i due oggi sarebbero ancora legati dall’amore per un figlio. Mara avrebbe voluto sposare Renzo ma lui non ci ha mai pensato. Come ha raccontato più volte, era gelosissimo: “Arbore non accettava il mio modo di essere. Adoravo Sean Connery, un’amica organizza una cena con lui. Arbore era in tour, lo chiamo: ‘Vado dal mio idolo’. Gelo: ‘Se esci mi arrabbio’. E io, scema, non sono andata. Dopo due mesi ci siamo lasciati”.

Nonostante i turbolenti trascorsi, Renzo Arbore e Mara Venier sono ancora legati da affetto e stima. Lei è felicemente sposata e proprio per dedicarsi alla famiglia ha deciso di lasciare la conduzione di Domenica In. Evidentemente la Rai non vuole assolutamente perderla e potrebbe proporle un’altra sfida, quella del Festival di Sanremo. I rumors più insistenti vedono la zia d’Italia come presentatrice, Arbore come direttore artistico. Queste voci non sono ancora ufficiali e dovremo attendere a lungo prima di sapere con certezza chi si occuperà nel 2022 di un evento di tale portata.

Intanto, altri pettegolezzi sostengono che a salire sul palco dell'Ariston potrebbe esserci Maria De Filippi. Sempre più presente come ospite in Rai, nelle ultime ore è anche circolata la voce che la regina di Mediaset potrebbe lasciare la rete a causa di una discussione con Barbara D'Urso, sua rivale. Che la Rai voglia conquistarla definitivamente proponendole il Festival di Sanremo? In una recente intervista Maria ha confessato che avrebbe accettato questa impegnativa conduzione solo se avesse potuto avere accanto l'amica Sabrina Ferilli. Una bellissima coppia che otterrebbe sicuramente grandi risultati.

