bomba-in-rai,-giancarlo-magalli-diventa-protagonista-del-famoso-programma,-ecco-di-chi-prende-il-posto.-fan-in-delirio

Giancarlo Magalli continua a far carriera in Rai e, per la nuova stagione televisiva, diventa attore della fiction Don Matteo. La seguitissima serie televisiva parlava di un parroco dall’innato talento per le indagini. Prima a Gubbio, poi a Spoleto, collabora con il maresciallo Cecchini e i Carabinieri, affrontando insieme a loro intrighi e sospetti. Oltre ai casi da risolvere però ci sono i conflitti, gli amori e le gag dei suoi più cari amici: la perpetua Natalina e il simpatico Pippo. Ma per l’anno 2021/2022 cambia tutto. Terence Hill, che da tantissimo tempo interpretava il personaggio, ha deciso di lasciare il suo ruolo.

Impossibile sostituire Don Matteo. Al suo posto, però, verranno introdotti due personaggi chiave: Don Massimo, interpretato da Raul Bova e un vescovo interpretato proprio da Magalli. Le vicende della fiction continueranno a svolgersi a Toledo dove il sacerdote, in sella alla sua motocicletta, si improvviserà anche investigatore. Ma ci saranno nuovi personaggi al suo fianco. Tra questi, in particolare, un vescovo che diventerà il suo consigliere e che sarà proprio Giancarlo Magalli. Il suo ruolo nella serie Rai sarà quindi centrale. Una nuova svolta per il famoso presentatore che, quest’anno, ha deciso di lasciare la conduzione di I fatti vostri.

Ma questa non sarà l’unica nuova avventura per Giancarlo Magalli. Già tempo fa aveva svelato, nel corso di una intervista, di volersi cimentare nella conduzione di un gioco a quiz. In molti avevano pensato che nelle sue mire ci fosse l’Eredità, oggi condotta da Flavio Insinna. Ma così non è stato. Il presentatore ha deciso di dare vita a un nuovo format tutto suo, che andrà in onda nel pomeriggio di Rai 2. Con precisione, la trasmissione andrà in onda a partire da novembre alle 17.10, subito dopo Detto Fatto. E il conduttore ne sembra entusiasta, come si capisce dalle sue parole.

“La Rai è casa mia. Per ‘altra parte’ intendevo che c’è già un quiz pronto che dovrei cominciare a registrare ad ottobre e che andrà poi in onda a novembre e dicembre, con la possibilità di rinnovo anche per l’anno successivo. Sono contento perché condurre un quiz mi diverte e mi riposa. È una cosa dove non ci sono omicidi e disgrazie, e dopo ventuno anni credo di meritarmelo”. L’anno scorso Giancarlo Magalli è stato anche la voce fuori campo di Il Collegio, un reality della rete di Stato che vede coinvolti ventidue tra ragazzi e ragazze catapultati in un collegio del 1992.

Probabilmente un anno in cui molti dei loro genitori sedevano ancora tra i banchi di scuola. Senza le comodità cui sono abituati, senza mamma e papà, ce la faranno gli adolescenti nati negli anni Duemila a resistere? La voce narrante di Giancarlo Magalli ci porta alla scoperta delle vicissitudini scolastiche e sentimentali dei giovani allievi, chiamati ad affrontare le ferree regole e la severa disciplina de Il Collegio. Insomma, sembra proprio che il presentatore venga premiato sempre più dalla Rai. Nonostante i numerosi problemi con i colleghi, la sua carriera è ancora tutta in salita.

