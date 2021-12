Bomba in Rai. I Vertici vogliono Chiara Ferragni alla conduzione del famoso programma. Ecco a chi ruba il posto. Fan in delirio

Chiara Ferragni potrebbe sbarcare sulla Rai insieme all’ex fidanzata di suo marito. Loro due sono la coppia più amata del momento, non solo in Italia ma in tutto il mondo. La bella bionda, nata come influencer, è sicuramente diventata una grande imprenditrice e adesso ha le mani un po’ ovunque. Ma non dimentica mai da dove arriva la sua popolarità e continua insistentemente a mostrarsi nel mondo dei social. Instagram, Twitter, Tik Tok, lei non se ne lascia scappare uno. Così, le ragazzine di tutto il mondo cercano di imitarla e in molti si sono affezionati anche alla sua bellissima famiglia.

A breve comincerà su Prime anche una serie tutta su di loro, The Ferragnez, che sicuramente farà il pieno di visualizzazioni. Proprio per questa enorme visibilità, sembra che la Rai abbia deciso di invitare Chiara Ferragni a partecipare a un evento estremamente importante: l’Eurovision. Grazie alla vittoria dei Maneskin con Zitti e buoni, nel 2022 il Festival europeo si terrà proprio in Italia. La location è stata già scelta: il PalaOlimpico di Torino. Adesso mancano i protagonisti che prenderanno parte alla kermesse e tra questi il nome dell’imprenditrice digitale è quello che ricorre più spesso.

La Rai vorrebbe affidarle questo importante incarico sicura che la sua presenza contribuirà a rendere lo spettacolo ancora più seguito. Non solo, Chiara Ferragni ha una grande dimestichezza con la lingua inglese, attributo importante per salire su quel palco. A quanto pare però, la moglie di Fedez non avrebbe ancora accettato questa proposta. Secondo i pettegolezzi, a bloccarla sarebbe la paura. Del resto, la donna si è sempre tenuta molto lontana dal mondo della televisione. Il suo regno sono i social, la moda, i viaggi, e non l’abbiamo mai vista accettare un’intervista sul piccolo schermo.

Prendere parte all’Eurovision senza aver mai fatto gavetta in questo senso è sicuramente un colpo molto grosso. Ma Chiara Ferragni accetta solo grandi proposte, e questa sicuramente lo è. La kermesse è seguita in tutta Europa ed è estremamente importante. Non sarebbe poi la prima volta che una influencer viene chiamata sul palco. Qualche anno fa, infatti, è stata scelta Giulia Valentina come portavoce dei voti della giuria italiana. Le due donne non hanno in comune soltanto la fluidità con cui parlano la lingua inglese. Ma hanno in comune anche Fedez, con cui sono state entrambe.

Giulia Valentina è infatti l’ultima fidanzata che Federico ha avuto prima di incontrare Chiara Ferragni. Quest’anno le due potrebbero quindi ritrovarsi a calcare insieme lo stesso palcoscenico. Ma i nomi in lizza per l’Eurovision non sono finiti qui. Tra le presentatrici che conoscono bene la lingua internazionale ce n’è una molto amata, Milly Carlucci, che oggi vediamo al timone di Ballando con le Stelle ma che sulla Rai ricopre diversi incarichi. Tra gli uomini, invece, i nomi più seguiti sono quelli di Alessandro Cattelan, che da poco ha debuttato sulla rete di Stato con un suo show, e quello di Mika, il famoso cantante pop che ha fatto dell’Italia la sua casa.

L’articolo Bomba in Rai. I Vertici vogliono Chiara Ferragni alla conduzione del famoso programma. Ecco a chi ruba il posto. Fan in delirio proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.