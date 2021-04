Bomba in Rai, Luciana Littizzetto fuori da Che Tempo che fa. Fazio furioso, cos’è successo

Secondo gli ultimi rumors Luciana Littizzetto potrebbe abbandonare Che Tempo Che Fa e Fabio Fazio. I due hanno cominciato a lavorare insieme nel lontano 2000. In quegli anni lui conduceva Quelli che il calcio e lei interveniva spesso come ospite. Da quel momento non si sono più separati e hanno reso eccellente un format come Che Tempo che Fa, contenitore di informazione serio e affidabile. Per chi è stanco del trash e dei soliti salotti pieni di dibattiti e reality, la domenica sera non può fare a meno di sintonizzarsi su Rai 2, e seguire interessanti interviste ed esilaranti monologhi della comica.

La presenza di Luciana Littizzetto sembra indispensabile a Che Tempo che fa, perché riesce a sdrammatizzare anche sui temi più gravi e soprattutto è un veicolo per far arrivare i messaggi anche alle orecchie più ottuse. Ma le notizie degli ultimi giorni sembrano non promettere bene per Fabio Fazio, che potrebbe perdere la sua spalla destra. Dopo più di 20 anni di carriera insieme, la comica sembra stia prendendo in considerazione l’idea di partecipare a un programma della concorrenza. Già ultimamente è stata la protagonista di una delle puntate di C’è Posta per Te.

Su Canale 5 Luciana Littizzetto è stata ospite di Maria De Filippi, come già è accaduto più volte, e ha mandato una lettera alla Peparini, a Belen Rodriguez e a Gemma Galgani per chieder loro consigli su come conquistare uomini più giovani. La sua partecipazione alla trasmissione Mediaset però non è entrata in contrasto con la sua presenza fissa a Che Tempo che fa. Anzi, ha dato vita a una collaborazione dal momento che la moglie di Maurizio Costanzo ha acconsentito a collegarsi con Fabio Fazio per un’intervista. Sarà lo stesso per questo nuovo programma?

La concorrenza è diversa e si tratta di Prime Video. Lo show invece è Lol-chi ride è fuori, che vede vari comici rinchiusi in un teatro nel disperato tentativo di far ridere gli avversari. Condotto da Fedez e Mara Maionchi, che ne sono anche i giudici, la prima edizione ha raggiunto un successo sbalorditivo. Non solo in fatto di visualizzazione, ma anche per le risposte sul web, pieno delle gag inventate dai vari personaggi per far ridere avversari e pubblico. Impossibile non proporne una nuova edizione e, a far parte del cast, potrebbe esserci proprio Luciana Littizzetto.

I nomi dei comici che prenderanno parte alla seconda edizione di Lol-Chi ride è fuori non sono ancora ufficiali, ma le indiscrezioni puntano maggiormente sui seguenti: Claudio Bisio, Paola Cortellesi, Virginia Raffaele, Alessandro Bergonzoni. E ancora: Corrado Guzzanti, Stefano Chiodaroli e Ale e Franz. Il pubblico richiede a gran voce anche la presenza di Nino Frassica, altro ospite fisso a Che Tempo che fa, che in una recente intervista ha elogiato lo show. Fabio Fazio potrebbe perdere anche lui oltre Luciana Littizzetto. Ma è ancora tutto da vedere. Continua a leggere altre notizie su Piudonna.it e dal tuo cellulare su Facebook, Instagram e Google News.

L’articolo Bomba in Rai, Luciana Littizzetto fuori da Che Tempo che fa. Fazio furioso, cos’è successo proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.