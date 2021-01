Bomba in Rai, Milly Carlucci fa fuori Mariotto e confessa perchè: “Non comprendo quel che fatto, è nocivo” Ecco cosa è successo, Fan sbalorditi

La notizia della mancata conferma di Guillermo Mariotto nella giuria de “Il Cantante Mascherato” ha creato rumore nel web. Dagospia ha parlato di un Mariotto risentito per l’esclusione dallo show di Rai1. Tutta la giuria del programma condotto da Milly Carlucci è stata infatti riconfermata tranne lo stilista che è protagonista di giuria anche in Ballando con le Stelle, altro programma di punta della Rai. A quanto conferma Dagospia Mariotto sarebbe rimasto molto scontenta della decisione presa. Sarà davvero così?

Recentemente Mariotto è stato anche al centro di discussioni per i suoi comportamenti sopra le righe a Ballando con le stelle. Milly Carlucci ha sempre difeso lo stilista, nominato Cavaliere della Repubblica da Mattarella, così come gli altri componenti della giuria di “Ballando con le Stelle”: “Trovatemi in giro una giuria così presente, anche odiata talvolta, ma di grande personalità e autorevolezza. La giuria mi piace così, certo Mariotto vestito da Babbo Natale il 21 Novembre non me lo spiego.” Insomma certi comportamenti neanche Milly riesce a capirli ma non giustificherebbero un allontanamento di Mariotto dalla Rai.

Per quanto riguarda il suo altro show di successo, ovvero Il Cantante mascherato, è noto che Patty Pravo, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti sono stati riconfermati e li ritroveremo in giuria, intenti a scoprire quali vip si nasconderanno sotto le maschere del Cantante Mascherato. Ma non ci sarà Mariotto. Milly Carlucci ha quindi cercato di fare chiarezza sulla scelta cercando di placare gli animi: “Dopo l’immenso lavoro fatto a Ballando con le Stelle, non volevo spremerlo oltre e sovraesporlo. Sarebbe stato nocivo per lui”, dichiara la presentatrice

Così in una intervista rilasciata a DiPiù Tv si esprime Milly riguardo alla questione; “Il Covid non molla la presa e anche se la campagna di vaccinazione è iniziata, ci vorranno ancora molti mesi prima di tornare ad una semi normalità nella vita. Dopo le disavventure a Ballando sono molto agitata, ma questo programma è più facile perché i concorrenti sono mascherati e arrivano negli studi con speciali caschi di protezione, dato che non possono farsi riconoscere. Comunque ci sottoporremo tutti, come prevede il protocollo, ai tamponi usando le accortezze del caso”.

Insomma una spiegazione sembra essere stata data anche se non convince del tutto. Ma chi ci sarà al posto di Mariotto? Si parla insistentemente dell’ingresso in giuria di Costantino Della Gherardesca, reduce dalla bella avventura a Ballando tra balli ed esibizioni mascherate. Ma ad oggi non c’è ancora alcuna certezza. A questa domanda infatti Milly Carlucci è stata ancora molto vaga rispondendo: “I contratti non sono ancora stati definiti”. Ma stando alle ultime indiscrezioni pare proprio che la cosa sia fatta. Insomma sarà proprio il bravo Costantino a sostituire Mariotto.

