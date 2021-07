Bomba in Rai, Roberta Capua fatta fuori, Lo sfogo in diretta Instangram: “Ecco perché non mi vogliono più”

Roberta Capua è oggi al timone di Estate in Diretta insieme a Gianluca Semprini ma ha dichiarato che non sarà presente nel palinsesto autunnale della Rai, come invece si pensava. Il suo compito estivo è molto arduo: quello di portare avanti il lavoro iniziato da Alberto Matano già da due anni che ha fatto raggiungere alla storica trasmissione traguardi impensabili. Da quando il giornalista si è liberato della presenza della sua co-conduttrice, Lorella Cuccarini, prendendo in mano le redini dello show in solitaria, il consenso ha raggiunto vertici vertiginosi.

Proprio per questo, la scelta dei conduttori che avrebbero preso il suo posto è stata molto ardua. Ma Roberta Capua sembra star gestendo la situazione nel modo migliore. I feedback sono molto positivo. Il pubblico social è contento, lo share parla chiaro e anche i critici televisivi sono soddisfatti. La donna sta affrontando Estate in Diretta con l’eleganza che la contraddistingue. Già in passato aveva avuto modo di presentare la trasmissione durante la sua pausa estiva, e dal suo debutto in televisione ha avuto varie esperienze nei panni di conduttrice.

Dopo la vittoria di Miss Italia, la donna ha continuato la sua carriera sul piccolo schermo. L’abbiamo vista in molte trasmissioni, sia Mediaset che Rai: Non solo moda, La ruota della fortuna (in sostituzione di Paola Barale) e Il tappeto volante, su Telemontecarlo. Sulla Mediaset Roberta Capua ha avuto una lunga esperienza accanto a Maurizio Costanzo nella sua storia trasmissione del giorno festivo, Buona Domenica. Successivamente, diventata più adulta e madre, ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo per dedicarsi interamente alla famiglia.

Oggi è tornata nel mondo del piccolo schermo più agguerrita che mai. Per riprendere il suo posto e farsi nuovamente apprezzare dal pubblico, ha scelto di partecipare a un reality show molto seguito: Celebrity Masterchef, che ha anche vinto. Quindi, ha ottenuto il ruolo a Estate in Diretta, dove è affiancata da Gianluca Semprini. Negli ultimi giorni sono circolate diverse indiscrezioni che la vedevano protagonista anche durante la stagione autunnale della Rai, precisamente al timone di Unomattina, che la ex Miss aveva già condotto in passato.

Ma Roberta Capua ha smentito la notizia nel corso di una diretta Instagram fatta insieme a Davide Maggio, blogger sempre molto informato sul mondo dietro le quinte della nostra televisione. La presentatrice ha spiegato che si tratta di un rumor inutile e che tutti i palinsesti autunnali sono stati fatti e sistemati. Al momento, non ci sono cambiamenti che la riguardano e la conduzione di Unomattina non rientra tra i suoi futuri programmi. Per il momento, è contenta del lavoro che sta svolgendo a Estate in Diretta. Il futuro, invece, è tutto in avvenire.

L’articolo Bomba in Rai, Roberta Capua fatta fuori, Lo sfogo in diretta Instangram: “Ecco perché non mi vogliono più” proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.