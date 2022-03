Bomba in Rai, Serena Bortone ruba il programma più famoso di Rai 1 alla storica collega. Fan sotto choc

Mara Venier potrebbe essere sostituita in Rai a Domenica In da Serena Bortone, secondo quello che pensa Maurizio Costanzo. Sono ormai ben due anni che seguiamo con interesse le decisioni della zia d’Italia, che spesso minaccia di abbandonare il mondo del piccolo schermo, per poi tornare sui propri passi. Tempo fa è iniziato addirittura un toto nome per poter comprendere quale fosse la perfetta candidata. La bella biondona, infatti, aveva affermato di voler ritirarsi a vita privata per godere del tempo insieme alla sua famiglia e per non impegnarsi più di tanto nel lavoro, che le occupa molto spazio.

Successivamente, Mara Venier ha avuto anche dei diversi problemi di salute e una paresi facciale dovuta a un intervento andato male. Riprendere a parlare senza problemi è stato molto difficile per la donna, che anche il quel periodo ha affermato di voler lasciare per sempre la conduzione di Domenica In. Sicuramente tutte le sue colleghe saranno state col fiato sospeso, e soprattutto pronte a cacciare le unghie e gli artigli per accaparrarsi lo show. La trasmissione è sicuramente uno dei punti cardine della Rai e riesce a entrare nelle case degli italiani durante il loro giorno festivo, per rallegrarli e tenergli compagnia.

In un primo momento, in cima al toto nome, era comparso il nome di Antonella Clerici. Dopo i problemi avuti con La prova del cuoco la presentatrice è sicuramente tornata alla ribalta. Oggi non solo è ancora la reginetta dell’ora di pranzo, con il suo E’ sempre mezzogiorno. Ma sta avendo anche molto successo nella prima serata della Rai, con la conduzione di The Voice Senior. Una carriera brillante che poteva essere coronata con la conduzione di Domenica In al posto di Mara Venier. Ma adesso c’è anche un altro nome che sta facendo carriera e si sta facendo apprezzare sia dal pubblico che dai vertici.

Si tratta di Serena Bortone, già conosciuta per la conduzione di Agorà. Ma il successo è arrivato con la pandemia, quando la presentatrice si è lanciata in un nuovo progetto, Oggi è un altro giorno. Ospiti, storie e confronti al servizio di un programma che ogni giorno vuole raccontare come il Paese abbia voglia di ritrovare la sua normalità ricominciando dai racconti delle persone celebri e non solo per capire, per condividere, per conoscere meglio la realtà dell’oggi. La conduttrice che potrebbe prendere il posto di Mara Venier accoglie un gruppo di ospiti che la accompagnano nel corso delle puntate, con i quali condivide argomenti all’ordine del giorno, incontra personaggi noti che si racconteranno attraverso interviste intime, anima confronti su questioni che dividono l’opinione pubblica.

Ben presto è quindi giunta la domanda che tutti ci aspettavamo a Maurizio Costanzo, sempre pronto a rispondere ai suoi lettori su quel che riguarda i protagonisti del mondo del piccolo schermo. Il giornalista ha affermato che Serena Bortone avrebbe tutte le carte in regola per prendere il posto di Mara Venier. Non ha nascosto di seguirla ogni giorno, perché nel suo studio vengono sempre ospitati personaggi interessanti e affascinanti, anche se non sempre attuali. Non solo: secondo lui la Bortone ha anche il dono non comune di mettere i suoi ospiti a proprio agio e in condizione di raccontare pagine di vita privata, spesso dolorose, con grande naturalezza e serenità.

