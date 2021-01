Antonella Clerici ha parlato in una recente intervista di una delle sue rivali più famose, Maria De Filippi. Tra conduttori Rai e Mediaset è sempre battaglia a colpi di share e, in base alle fasce orarie, c’è chi si ritrova a “combattere” in più di un’occasione con lo stesso collega. E’ proprio il caso delle due veterane del piccolo schermo, bionde molto amate e seguite dal pubblico italiano. Le trasmissioni che hanno condotto sono molto differenti tra loro, così come il loro stile di presentazione, ma spesso sono andate in onda a contendersi in particolar modo la fascia pomeridiana.

Antonella Clerici ha immaginato una possibile collaborazione con Maria De Filippi e, proprio riguardo questa possibilità, ha espresso un suo parere riguardo la regina di Mediaset: “Maria De Filippi è bravissima, la adoro. Siamo amiche e sarebbe perfetto lavorare insieme perché abbiamo due stili diversi: in video io sono più passionale, lei più celebrale. Lei conduce con la testa, io col cuore“. Giudizio che non molto soddisferà i fans della amatissima moglie di Maurizio Costanzo, celebre anche perché quando si trova in televisione appare sempre molto spontanea e diretta. Infatti molti post di accusa contro la Clerici sono diventati virali dopo questa intervista

Attualmente l’idea di una collaborazione tra le due è impensabile, ma entrambe sono molto impegnate sul piccolo schermo e stanno raggiungendo un enorme successo durante questa stagione televisiva. Antonella Clerici è tornata alla ribalta dopo un periodo di pausa e lo ha fatto in grande stile. La conduttrice aveva deciso di fermarsi per un periodo dopo la morte dell’amico e collega Fabrizio Frizzi, che l’aveva segnata profondamente portandola ad abbandonare La prova del cuoco, affidata poi ad Elisa Isoardi, per dedicare più tempo alla sua famiglia, composta dal compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle.

Dopo un paio di anni Antonella Clerici non ha resistito al richiamo della Rai, che le ha proposto un nuovo programma sempre a tema culinario: E’ sempre mezzogiorno. In un primo momento le registrazioni dovevano essere effettuate proprio nella villa nel bosco che è la casa della conduttrice, ma in seguito a varie difficoltà i produttori hanno rinunciato all’idea e Antonella è ritornata in studio. Oggi la trasmissione è molto seguita dai suoi fans con ascolti sempre molto alti e ospiti famosi che arrivano a intrattenere i telespettatori. Un vero e proprio successo.

Ma il fiore all’occhiello della Rai negli ultimi mesi del 2020 è stato un altro programma, in cui Antonella Clerici è stata la regina indiscussa. Si tratta di The Voice Senior, trasmissione canora andata in onda il sabato sera con la conduttrice come padrona di casa. Al suo fianco dei giudici davvero speciali: Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè e Albano Carrisi con sua figlia Jasmine. Il format ha visto concorrenti di età avanzata sfidarsi con la voce e ci ha permesso di ritrovare Erminio Sinni, vincitore indiscusso di questa edizione e autore nel lontano 1993 della famosa E tu sopra di me.