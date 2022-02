bomba-in-tv,-caterina-balivo-al-vetriolo-su-maria-de-filippi,-il-racconto-choc:-“l’ho-vista-in-vacanza,-ecco-cosa-faceva.-una-vergogna”

Caterina Balivo ha rivelato un episodio molto imbarazzante che l’ha vista protagonista insieme a Maria De Filippi. Quando guardiamo i personaggi del mondo del piccolo schermo pensiamo che facciano tutti parte di questa grande giostra televisiva e che, in un modo o nell’altro, si conoscano tutti. Ma in realtà anche nel mondo del dietro le quinte esiste una gerarchia, con tanto di classi sociali e con una elìte difficile da raggiungere. Sicuramente possiamo immaginare che la moglie di Maurizio Costanzo faccia parte di quest’ultima. Non a caso viene chiamata anche la regina di Mediaset.

Maria De Filippi si è assunta il compito di lanciare nuovi personaggi televisivi, scegliendo di fare delle trasmissioni incentrate su persone comuni e non su volti già conosciuti. I suoi pupilli sono pazzi di lei e corrono ad ogni sua chiamata. Anche lavorare per la Rai non è un deterrente quando la Queen chiama. Lo vediamo con Stefano De Martino, sempre ospite a C’è posta per te e giudice del serale di Amici. Insomma, la donna si circonda del suo giro di talenti che forma un bel cerchio di fuoco attorno a lei. A quanto pare è difficile avvicinarla e il racconto di Caterina Balivo lo dimostra.

La presentatrice Rai, protagonista del mondo del piccolo schermo da moltissimi anni, ha ammesso di avere delle preferenze riguardo i tanti volti che popolano questo mondo di luci e ombre. Maria De Filippi è proprio tra le persone che lei stima di più. Al contrario di quel che ci saremmo aspettati, però, nonostante la sua lunga permanenza in televisione Caterina Balivo non ha mai avuto l’occasione per conoscere il suo idolo. Per questo, ha dovuto approfittare di un momento lontano dalle telecamere, un momento in cui si è vista comparire davanti la Queen inaspettatamente.

Caterina Balivo ha deciso di raccontare questo incontro nel corso di una intervista. “Io e mio marito l’abbiamo vista in barca e l’abbiamo inseguita con il gommone. Una vergogna. Però ci siamo presentati ed è stata molto gentile”. Insomma, la presentatrice ha avuto modo di conoscere quella che in fondo è pur sempre una sua collega solo in costume da bagno, in un’occasione informale. Possiamo soltanto immaginarla mentre fa cenno alla barca di Maria De Filippi di fermarsi per salutarla e farle i complimenti. Sicuramente, una di quelle cose che capitano solo ai super Vip.

L’estate li vede finalmente lontani dalle telecamere e in molti scelgono di rilassarsi in alto mare, lontani dalle pressioni della gente comune, sempre pronta a chiedere autografi o fotografie. Ma i fans ti seguono anche sulla barca e ti lasciano ancora più sorpresa quando sono dei colleghi. Sicuramente, Maria De Filippi avrà accettato con garbo gli omaggi di Caterina Balivo, seppur presentati dopo un inseguimento. Del resto, la presentatrice è stata un volto di punta della Rai per molto tempo e siamo certi che nonostante la pausa che l’ha tenuta lontana dal piccolo schermo, otterrà di nuovo e ben presto uno show tutto suo.

