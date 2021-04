bomba-isola-dei-famosi,-akash-ha-regalato-2000-euro-di-biancheria-a-elisa-isoardi.-“ecco-che-messaggi-mi-mandava”-fan-sotto-choc

Akash Kumar è stato ospite di Tommaso Zorzi a Il punto Z, nuova trasmissione condotta dal vincitore del Grande Fratello Vip che va in onda su Mediaset play. Il percorso del modello di origini indiane è stato molto particolare. Nonostante la sua breve permanenza a L’Isola dei Famosi, si è reso protagonista di tantissime discussioni e diatribe. E’ evidente che il suo sia un carattere molto controverso ed è un peccato che abbia deciso di non mostrarlo al pubblico italiano. Difatti, ha scelto di non accettare una seconda possibilità su Parasite Island rimanendo insieme a Fariba e Ubaldo.

Il suo comportamento ha fatto arrabbiare anche la conduttrice del reality, Ilary Blasi. La moglie di Totti gli ha detto senza mezzi termini che avrebbe potuto lasciare il suo posto a un altro concorrente che avrebbe sicuramente affrontato il reality con più voglia e meglio di lui. Questa non è l’unica discussione che riguarda Akash Kumar. Le parole del modello a Tommaso Zorzi su Elisa Isoardi hanno subito avuto effetto mediatico. Prima ancora che andasse in onda la trasmissione già se ne parlava. In particolare, l’ex naufrago ha detto di aver regalato 2000 euro alla ex presentatrice Rai, ma di essersene pentito.

“Alla Isoardi ho regalato 2000 euro dei miei vestiti, ho le prove ti faccio vedere i messaggi. Non ho nulla contro di lei, ma si è rivelata un’Isola di strategie”. Proprio ad Elisa e agli altri Rafinados, secondo Akash Kumar, vanno le colpe della sua decisione di non rimanere a L’Isola dei Famosi. “Noi siamo Rafinados e se ci propongono un’altra isola non possiamo restare”, sono queste le parole dei suoi compagni che lo avrebbero influenzato a non accettare la proposta di Ilary Blasi. Oltre alla presenza di Fariba, troppo invadente nel cercare di convincerlo a rimanere.

“Fariba mi toccava tutto, mi veniva male. Se avessero mandato con me Beatrice Marchetti sarei rimasto”. Ma in un reality non puoi sceglierti i compagni di viaggio e Akash Kumar ha rinunciato alla possibilità di farsi capire e amare dal pubblico italiano. Nonostante questo, il modello indiano è riuscito ugualmente a far parlare molto di se, ottenendo anche inviti nei vari salotti televisivi, come quello di Barbara D’Urso. Sono vari gli argomenti che hanno riguardato la sua vita privata, ma quelli che han fatto più scalpore sono il suo vero nome e il colore dei suoi occhi.

Akash Kumar in passato utilizzava nomi diversi dal suo. A detta dell'ex naufrago questa scelta era spinta dai suoi manager, che pensavano fosse meglio nascondere le sue origini indiane. Ma quando Tommaso Zorzi gli ha chiesto spiegazioni, ha reagito malissimo, attaccando l'opinionista e dicendo che era una storia vecchia. Messo da parte il problema del nome, è spuntato quello degli occhi. In moltissimi hanno affermato che si è sottoposto a un'operazione per ottenere quel colore, adducendo anche come prove delle vecchie fotografie. Il modello giura invece che gli occhi sono i suoi, e lo ha ribadito anche a Il punto Z.

