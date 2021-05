bomba-isola-dei-famosi,-chiusura-anticipata-del-programma.-colpa-di-ilary-blasi,-il-fuorionda-choc-fa-infuriare-mediaset

L’Isola dei Famosi non sta ottenendo il successo sperato e la colpa potrebbe essere di Ilary Blasi e del suo modo di condurlo. A ipotizzarlo è Roberto Alessi, direttore di Novella2000, che nella sua rubrica Up&Down ha dedicato un articolo alla bella conduttrice. L’accusa nei suoi riguardi sarebbe quella di esagerare con i doppi sensi, che non sono mai mancati, puntata per puntata. Il giornalista li ha elencati tutti, a partire da quello della primissima puntata che ha visto lo sbarco dei naufraghi sull’isola in Honduras. La moglie di Totti è partita subito col piede sbagliato.

“Stiamo per entrare nella Patata” ha affermato, riferendosi in realtà alla Palapa, il luogo in cui i concorrenti si riuniscono nel corso delle dirette, per discutere degli avvenimenti accaduti nei giorni precedenti. Da quel momento, a L’Isola dei Famosi i doppi sensi si sono susseguiti senza fine, con la partecipazione attiva di Ilary Blasi che sembra spesso esagerare per movimentare lo show. La moglie di Totti si è giustificata dicendo che deve mantenere sempre l’attenzione troppo alta, essendo spesso i collegamenti con l’Honduras complicati da gestire e durando la diretta più di 4 ore.

E’ con questa sua eccessiva attenzione che Ilary Blasi ha voluto giustificare i doppi sensi detti tra una puntata e l’altra de L’Isola dei Famosi. In effetti, vediamo spesso che la presentatrice, giunta al momento delle nomination, è più che distrutta e porta molta pressione ai naufraghi per fare un nome e una motivazione senza perdersi in chiacchiere. “Devo essere lucida per quattro ore di seguito”. Ma è proprio questo il motivo per il quale gli ascolti risultano essere così deludenti? La Mediaset sta facendo di tutto per risollevarli, senza alcun tipo di successo.

Anche l’investimento su Andrea Moser, il fidanzato di Cecilia Rodriguez, non ha portato i risultati sperati. Le ultime due puntate andate in onda de L’Isola dei Famosi non hanno superato il 17% di share. In un primo momento si pensava che la moria di ascolti fosse dovuta all’antipatia di alcuni naufraghi, i cosiddetti primitivi: Valentina Persia, Francesca Lodo, Angela Melillo, Gilles Rocca. Con il loro atteggiamento, hanno fatto fuori alcuni dei personaggi più forti del reality, come Vera Gemma, sempre in mezzo a ogni discussione, ma andata in nomination con Fariba, altra fortissima concorrente.

Non hanno aiutato poi le uscite per infortuni: Brando Giorgi e Elisa Isoardi, che stavano mostrando di poter creare dinamiche molto interessanti per i telespettatori. Ma la Mediaset ha voluto risolvere il problema inviando a L’Isola dei Famosi nuovi naufraghi, nuove situazioni, un gruppo che si frapponesse a quello già in gara. I risultati non sono arrivati e adesso la rete sta pensando di anticipare la fine dello show, che intanto verrà spostato dal giovedì al venerdì, per cercare di recuperare ancora. Se nessun movimento ha funzionato, la colpa sarà davvero di Ilary Blasi? Seguiteci su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

