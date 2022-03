Bomba Isola dei Famosi, Deianira svela perché hanno fatto fuori Guendalina Tavassi. “Che vergogna”

L’influencer Guendalina Tavassi delude le aspettative dei fan: il suo ingresso a “L’Isola dei Famosi” sembra al momento compromesso. Il cast de “L’Isola dei Famosi” non è ancora il completo: il pubblico del reality, infatti, sta reclamando a gran voce l’avvento di una particolare beniamina. Si tratta dell’infuencer romana Guendalina Tavassi, in pole-position su tutti i social, e di cui si è a lungo vociferato circa una sua partecipazione col fratello Edoardo.La seconda puntata, però, si è svolta in sordina: che fine ha fatto l’ambita naufraga, tutt’ora assente da Cayo Cochinos?

Guendalina Tavassi e la sconfortante ipotesi: niente l’Isola per lei?

Il mormorio sui social è di giorno in giorno crescente: Guendalina, infatti, ha la fama di essere piuttosto diretta, e le sue zuffe memorabili al “GF Vip” hanno segnato l’immaginario dei reality. La sua assenza dal cast perciò preoccupa i fan dell’influencer, che non attendono altro che vederla entrare in gioco. In rete le ipotesi si moltiplicano, ma la più accreditata arriva dall’esperta di gossip Deianira Marzano.

Deianira aveva lanciato qualche giorno fa sul suo profilo Instagram un’indiscrezione riguardante Silvano Michetti, membro della band “I cugini di campagna”. Secondo l’influencer, il musicista aveva contratto il Covid-19, e questo era il motivo della sua misteriosa sparizione. “Oggi proprio una giornata di gossip che riguarda L’Isola dei Famosi. Ci sono stati i servizi fotografici di tutti i concorrenti. E Silvano Michetti, uno dei Cugini di Campagna, ha il Covid e quindi non ha potuto partecipare…“, ha rivelato.

Ma non è tutto: anche Guendalina Tavassi avrebbe ricevuto in sorte il contagio. “Come già da settimane, al tempo dei posati per TV Sorrisi e Canzoni, trapelava il Covid di uno dei Cugini di Campagna.”, ha sentenziato Deianira nelle sue stories, “Si vocifera che la quarantena si sia prolungata anche per gli altri due. Per la Signora, nello specifico. Per questo ancora non li abbiamo visti…“.

L’influencer sembra avere le idee chiare in proposito, e l’ingresso dei due fratelli potrebbe slittare ancora per settimane. Secondo alcuni rumors in rete, Guendalina ed Edoardo potrebbero prendere parte al gioco già nel prossimo prime-time, fissato per lunedì 28 marzo. In realtà, la produzione non ha ancora rilasciato né conferme, né smentite, e non è dato conoscere nemmeno lo stato di salute dei due Tavassi. Il sogno dell’Honduras si allontana per l’influencer romana? Vi forniremo aggiornamenti tempestivi in merito.

