Bomba Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi a letto con Estefania, “Lei ci ha provato tutta la notte, cos’è successo”

E’ partito come il naufrago più sfigato de L’isola dei famosi, ne esce come il più conteso, e si ritrova anche a dare un bel due di picche a Estefania Bernal. Stiamo parlando di Edoardo Tavassi, che nel reality condotto da Ilary Blasi ha avuto davvero un enorme successo. Sicuramente il triangolo formato da lui, Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro era quello che ci aspettavamo di vedere alla finalissima. Ma l’uomo è stato costretto ad abbandonare il gioco a causa di un problema alla gamba. Una notizia che è stata data durante l’ultima puntata serale e che ha lasciato tutti i suoi fans con l’amaro in bocca.

Ma se Edoardo Tavassi non ha vinto L’isola dei famosi, ha vinto sicuramente un po’ di appeal in più con le donne. Quando è sbarcato in Honduras l’uomo sembrava non avere molta fortuna in amore. Una delle prime a scartarlo, è stata proprio Estefania Bernal, che gli è piaciuta sin dal primo momento. L’uomo ha cercato di conquistarla con la sua simpatia, ma lei gli ha preferito il bel Roger. Che successivamente le ha preferito la sua ex fidanzata, giunta sull’isola per riconquistarlo. Una storia molto intricata, di bugie e accordi segreti, che è ugualmente riuscita ad appassionare i telespettatori.

Edoardo Tavassi intanto ha continuato da solo il suo percorso a L’isola dei famosi, finché non è arrivata Mercedesz Henger, decisa a conquistarlo. Ma è anche vero che quando una cosa ti sembra troppo facile ti sembra anche finta, e l’uomo non si è lasciato andare per paura che la ragazza cercasse solo una storia per fare hype. Più di una volta ha affermato di voler aspettare il loro ritorno dall’Honduras, per scoprire se le loro sono rose destinate a fiorire. Soprattutto, ha anche affermato di sentire per lei un’attrazione come quella da villaggio turistico, che potrebbe svanire una volta a casa.

“Mercedesz certo che mi piace, ma lei è sull’Isola e l’Isola non è la vita reale. La vedrò fuori per capire se mi piace e se siamo compatibili. Cioè è ovvio che lì ti piace, stai sull’isola, vediamo fuori, poi vi dirò di sicuro”. Sicuramente passare dei mesi su un’isola deserta può arrivare a farti piacere anche il tuo peggior nemico. Il ragionamento di Edoardo Tavassi non fa una piega, se non fosse che nell’ultimo periodo a L’isola dei famosi si è riavvicinato pericolosamente a Estefania Bernal. Questa volta, con la differenza che non c’è stato nessun Roger a frapporsi tra loro e che la giovane sembra ricambiare l’interesse.

“Se c’era del tenero tra me e Estefania? Devo rivelare una cosa, a me già piaceva da fuori Estefania. Poi l’ho chiamata Estefalsia perché un po’ di bugie le ha dette. Però mi ha chiesto scusa e ha ammesso tutto. Quindi sì mi piaceva, è una bella ragazza, però ragazzi non so che dire. Stiamo sull’isola fatemi uscire per capire meglio”. Intanto, i due stanno passando gli ultimi giorni in Honduras nello stesso resort, prima di fare rientro in Italia. E a quanto pare l’argentina avrebbe passato la serata a flirtare con lui.

Non solo pare che i due abbiano condiviso per parte della serata anche la stessa camera. Stando a quanto trapelato però Tavassi ha deciso di non cedere alle avances e aspettare davvero l'uscita di Mercedesz da L'isola dei famosi.

