Bomba Isola dei Famosi, Ilary Blasi furiosa: “Siete delle p…e al sugo”

L’Isola dei famosi è andata in onda anche nel giorno di Pasquetta; negli studi milanesi come al solito a supportare la bellissima Ilary Blasi ci sono: Iva Zanicchi, Tomamso Zorzi e la simpaticissima Elettra Lamborghini. Nella puntata del lunedì che cosa è successo? La padrona di casa, la signora Totti, ha notato che con il passare dei giorni i naufraghi si sono un po appiattiti; i concorrenti non sembrano dare segni di particolare vita, enfasi, voglia di buttarsi nella mischia. E Ilary non ha certo remore a rinfacciarlo ai naufraghi sull’isola e per farlo sceglie di dirglielo in “romanaccio”.

In chiusura di Programma, Ilary Blasi tenta di scuotere i naufraghi. Elettra applaude…

Ilary saluta così i naufraghi sull’isola:“Siete delle pippe al sugo, ve lo voglio dire. Ecco, vi lascio così. Ci vediamo lunedì prossimo”. Anche perché, la puntata di giovedì 8 aprile non andrà in onda. Ma, a parte il salto del doppio appuntamento settimanale, la Blasi è davvero stizzita per il comportamento dei naufraghi. Quest’ultimi non pescano, con le reti ci giocano a pallavolo, la lenza, sempre per la pesca, è messa fuori discussione. E tutto questo crea dei malumori. Noiosi e annoiata, i concorrenti di questa edizione. La conduttrice, allora, non può che svegliarli scagliandosi, con quel poco che ci vuole, contro la loro pigrizia. Di sottofondo si sente anche un “bravaaaa”, con tante a, prolungate, come se non ci fosse un domani. È la voce di Elettra Lamborghini che è quindi d’accordo con la padrona di casa Ilary Blasi.