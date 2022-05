Bomba Isola dei Famosi: Tra i 4 nuovi naufraghi c’è il famosissimo di Uomini e Donne. Fan in delirio, ecco chi è

Nelle ultime due puntate de L’isola Dei famosi, la conduttrice Ilary Blasi, ha annunciato prima il prolungamento del reality sino al 27 giugno e poi l’arrivo sulle spiagge dell’Honduras di ben 4 nuovi naufraghi. Tra uno di loro pare ci sia anche un ex corteggiatore del trono classico di Uomini e Donne. Scopriamo di chi si tratta.

L’Isola dei Famosi ha ormai spiccato il volo per quanto riguarda gli ascolti. Il reality, infatti, per la prima volta è stato prolungato di circa un mese diventando l’edizione più lunga di sempre. Sono già in tanti i concorrenti fuoriusciti, motivo per cui tanti altri sono sbarcati sulle spiagge dell’Honduras e altri ancora dovranno arrivare. Le ultime tre naufraghe sono state tutte donne, Mercedesz Henger, Maria Laura De Vitis e Fabrizia Santarelli. Ilary, nella puntata di venerdì 13 maggio, ha dato una notizia bomba: stanno per arrivare quattro nuovi naufraghi tra cui tre uomini e una donna.

La notizia ha fatto già entusiasmare gli animi del pubblico in studio di venerdì, soprattutto dell’ opinionista Vladimir Luxuria, ma anche quelli dei telespettatori che sono in fremito per la nuova puntata. L’arrivo dei tre uomini farà molto piacere, indubbiamente, alle donne single dell’isola. In particolare, potrebbe essere interessante vedere come potrà comportarsi Estefania che, delusa da Roger, ha deciso di stroncare la relazione col ragazzo conosciuto a l’ isola dei famosi.

Alcune indiscrezioni hanno rivelato i nomi dei nuovi naufraghi de l’ isola dei famosi per poi essere confermati proprio dall’account ufficiale Instagram del programma. Per quanto riguarda la donna dovrebbe si tratta di un’ex showgirl di Non è la Rai, Pamela Petrarolo. Per i maschi invece c’è una notizia bomba: il nuovo naufrago è un ex corteggiatore di Uomini e Donne. Si tratta di Luca Daffrè, che ha partecipato al programma della De Filippi come corteggiatore prima di Teresa Langella e poi di Angela Nasti senza alcun esito positivo in quanto non è stato la scelta di nessuna delle due. Il ragazzo, inoltre, è anche un modello affermato.

Proprio l’ anno scorso, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Spettacolo, Luca ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito di una sua possibile partecipazione all’Isola dei Famosi. “Sì ne abbiamo parlato con il mio manager, ma in questo momento della mia vita ho preferito continuare a dedicarmi alla moda”. Ha concluso poi dicendo: “Non escludo in futuro di farlo”. Quel futuro è arrivato. Gli altri due naufraghi annunciati dall’account Instagram del reality che sbarcheranno sull’isola sono il conduttore radiofonico Marco Maccarini e il modello Gennaro Auletto. Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Bomba Isola dei Famosi: Tra i 4 nuovi naufraghi c’è il famosissimo di Uomini e Donne. Fan in delirio, ecco chi è proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.