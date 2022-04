Bomba Isola dei famosi: una naufraga scopre di essere incinta. Costretta a tornare in Italia. Fan sotto choc

Nelle scorse ore, all’ Isola dei Famosi è accaduto un vero e proprio scoop. Una naufraga è stata costretta a lasciare il programma e a tornare in Italia per una scoperta davvero sorprendente. Cosa è accaduto?

Lo storico reality mediaset ‘Isola dei famosi’ quest’anno è pieno di novità e di colpi di scena. Soprattutto ciò che e è accaduto nelle ultime ore ha lasciato tutti senza parole. All’inizio della puntata di lunedì 18 aprile, la conduttrice Ilary Blasi annuncia: “C’è una seduta vuota fra i nostri naufraghi” Subito il mondo social è andato in subbuglio facendo mille ipotesi riguardo l’accaduto. Molti sospettano che si tratti di una gravidanza. Scopriamo se hanno ragione.

Durante l’ottava puntata di ieri, Ilary, come sempre, ha annunciato il fuoriuscito ma questa volta si è trattato di un ritiro. La conduttrice, infatti, ha ufficialmente annunciata che Jovana è stata costretta ad abbandonare l’Isola dei famosi per motivi di salute che non sono da sottovalutare, soprattutto in un ambiente ostile come quello dell’ Honduras.

La naufraga in questione è Jovana Djordjevic modella e moglie dell’ex calciatore del Chievo Verona Filip Djordjevic. E’ mamma di due figli ed è innamoratissima della sua famiglia. Per loro farebbe e avrebbe fatto di tutto, anche vincere l’Isola dei Famosi. Purtroppo è stata costretta a rinunciare a questo suo desiderio a cause delle sue condizioni di salute. E’ stata proprio Ilary Blasi ha dichiararlo dopo averla accolta in studio : “Le regole del nostro gioco ci impediscono di averla qui sulla nostra spiaggia. Quindi facciamo un applauso a Jovana!”

In puntata, però, la naufraga non ha voluto esporsi e, dunque, i dettagli del suo abbandono all’isola dei famosi sono ancora nascosti. Nessuno, infatti, ha potuto dichiarare quale fosse il reale problema di Jovana, la quale adesso si ritrova in Italia. C’è, però, chi ha dichiarato che si tratterebbe di una gravidanza. Tra questi rientra Deianira Marzano che dell’Isola ne sa qualcosa. Lei, infatti, si fa conoscere dal grande pubblico grazie alla sua partecipazione alla web serie ‘Saranno Isolani’ nel 2018 che ha come scopo quello di portare il vincitore all’edizione dell’Isola dei Famosi. Arriva seconda dopo Franco Terlizzi. A d oggi è una nota influencer e ‘gossippara’.

“Mi viene in mente che forse potrebbe essere incinta? E averlo scoperto dopo. La butto lì” Così ha dichiarato, sul suo profilo Instagram, Deianira. Ha ipotizzato che la modella serba aspetti un bambino, poiché è stato dichiarato che il problema di salute non è “niente di grave” e che sarebbe dunque troppo rischioso continuare l’esperienza sull’isola.

