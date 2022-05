Bomba Jessica Selassié: la principessa dimentica Barù con un allievo di Amici. Galeotta Maria de Filippi, beccati così

Negli ultimi giorni Jessica Selassié, vincitrice del Gf vip 6, è tornata a far parlare di sè. Questa volta pare sia definitivo l’addio a Barù poiché la principessa si è invaghita di un concorrente di Amici 2022 dichiarandolo anche sui social. Scopriamo cosa sta accadendo.

Jessica Selassié, dopo la vittoria al Gf Vip 6, ha continuato a far parlare di sé, in particolare per la sua eventuale storia con Barù, il nipote di Costantino della Gherardesca, conosciuto all’interno della casa più spiata d’Italia. Ebbene, i due dopo la fine del reality non si sono mai più visti né sentiti e, in varie interviste a Verissimo, Barù ha più volte dichiarato di non voler alcun rapporto amoroso con la principessa.

In seguito alle dichiarazioni del bel toscano, Jessica Selassié si è risentita a tal punto da togliergli il segui su Instagram per poi rimetterglielo solo dopo alcune settimane. Questo gesto fece impazzire i loro fan, i Jerù, che hanno sempre sperato che i due diventassero una coppia. Ciò, però, non è mai avvenuto e, dunque, la speranza dei fan è totalmente vana anche perché poche settimane fa Jessica è stata avvistata ad un bar con il modello Simone Bonaccorsi. Tutti credevano che potesse nascere qualcosa in quanto il ragazzo è anche amico di Alex Belli e Delia Duran e pare proprio che sia stata la coppia a farli conoscere.

Ma, anche tale conoscenza sembra sia frutto solo di una nuova amicizia poiché, stando alle ultime dichiarazioni, Jessica Selassié si è invaghita di un cantante del talent Amici. La persona in questione è LDA, il figlio di Gigi D’Alessio. Per la principessa etiope, Luca D’Alessio è un cantante davvero bravo e, in una Instagram Story, ha ammesso che è stato il suo preferito nel programma di Maria De Filippi. Ha, inoltre, dichiarato che Luca l’ha fatta letteralmente innamorare della sua musica e che gli piace molto anche come ragazzo

Nascerà una nuova storia o si tratta solo di grande ammirazione artistica? Ricordiamo che anche Jessica e le sue sorella, Clarissa e Lulù, amano follemente la musica. Infatti, proprio pochi giorni fa, le ragazze hanno postato delle storie su Instagram in cui si poteva notare che erano in uno studio musicale di registrazioni. Anche all’interno della casa del Gf vip più volte hanno dato prova del loro amore per la musica e del desiderio, in particolare di Lulù, di imparare a cantare bene.

A quanto pare LDA ha ricambiato i complimenti di Jessica e i due hanno iniziato a seguirsi su Instangram e a scambiarsi una serie di like che fanno ben sperare i fan su una eventuale love story tra i due. In fondo così si sono conosciuti anche Chiara Ferragni e Fedez. Non ci resta che continuare a seguirli per scoprirlo. Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

