bomba-la-talpa:-alcuni-famosissimi-nel-cast.-li-ha-scelti-maria-de-filippi

Dopo alcune indiscrezioni, pochi giorni fa è arrivata la certezza dalla Mediaset sul ritorno del reality La Talpa. Le uniche due edizioni andarono in onda nel 2004 e nel 2008 e furono condotte da Paola Perego. Nel nuovo palinsesto, invece, il programma verrà trasmesso su Italia 1, verso le fine di marzo 2023. Importanti novità riguardano sia la casa di produzione che alcuni papabili concorrenti del cast.

La prima notizia certa è che la casa di produzione sarà quella di Maria De Filippi, la Fascino PGT. Questo in seguito anche alla cancellazione del programma Temptation Island prodotta dalla stessa. Nonostante ciò, però, al timone della conduzione de La Talpa non ci sarà Queen Mary. Si vociferava di Barbara D’Urso ma, a quanto pare la De Filippi non sarebbe affatto d’accordo. Come conduttrice avrebbe voluto Simona Ventura, la quale ha già presentato alcuni suoi programmi, tra cui Temptation island Vip e Ultima Fermata.

Stando alle indiscrezioni che stanno circolando nelle ultime ore, pare che nemmeno Super Simo prenderà le redini della conduzione del reality. Purtroppo è ancora presto per scoprire chi le prenderà. In compenso, però, stanno circolando alcuni nomi che potrebbero far parte del cast dei 10 concorrenti della nuova edizione de La Talpa. Alcuni di questi sarebbero stati scelti proprio dalla De Filippi e balzeranno direttamente da un suo programma al reality.

Stiamo parlando di Gemma Galgani, Gianni Sperti e Ida Platano, protagonisti veterani di Uomini e Donne. Le due dame e l’opinionista Sperti sarebbero stati scelti proprio da Maria per la nuova avventura a La Talpa abbandonando, quindi, le poltrone del programma. Altri personaggi che hanno fatto parte dei programmi di Queen De Filippi che potrebbero approdare nel reality sono Marco Carta, ex vincitore di Amici; Alessio Sakara, conduttore di Tu si que vales.

Papabili concorrenti de La Talpa che non hanno partecipato ai format targati Fascino sono, invece, l’attrice Asia Argento; il campione di Caduta Libera, Nicolò Scalfi; Laura Maddaloni, moglie del pugile Clemente Russo nonché ex naufraga de L’isola dei famosi. Ancora, potrebbero esserci Gabriele Sbattella, l’Uomo Gatto di Sarabanda; Stefano Bettarini ed Elenoire Casalegno. Non si hanno ancora notizie ufficiali ma, nell’attesa, una cosa è certo: la parola della De Filippi vale sopra tutto e tutti. E voi chi vorreste vedere? Fatecelo sapere sui nostri profili Su Facebook e anche suINSTAGRAM .

Bomba La Talpa: alcuni famosissimi nel cast. Li ha scelti Maria De Filippi scritto su Più Donna da Imma Bartolo.