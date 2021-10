Bomba L’Eredità, Flavio Insinna sostituito. Durissimo colpo per il noto conduttore, due grossi motivi dietro l’addio

L’Eredità, Flavio Insinna verrà sostituito dalla Rai? Durissimo colpo per il noto conduttore, due grossi motivi dietro l’addio al programma. La nuova stagione del famosissimo game show di Rai 1, L’Eredità, è appena ricominciato. Circolano però delle voci riguardo il padrone di casa, Flavio Insinna, che potrebbe abbandonare il programma anche nel corso della trasmissione.

In molti dicono infatti che la Rai potrebbe apportare un cambiamento nel palinsesto. Nel corso dello scorso anno Insinna ha ricevuto numerose critiche e, a quanto pare, gli ascolti non sono andati come ci si aspettava. L’Eredità ha registrato un crollo degli ascolti rispetto a varie trasmissioni concorrenti come Caduta Libera e The Wall su Canale 5, condotti entrambi da Gerry Scotti. Insomma, nonostante le prime puntate siano già andate in onda, non si esclude che la Rai possa pensare ad un sostituto che risollevi il programma.

L’eredità, Flavio Insinna verrà sostituito?

Il conduttore de L’Eredità, Flavio Insinna, potrebbe essere sostituito dalla Rai. Ad aggravare la situazione ci sono anche le numerose polemiche attorno al programma da parte di numerosi telespettatori. Lo storico quiz della Rai è stato accusato più volte di fare preferenze tra i concorrenti: secondo molti la difficoltà delle domande, cioè, cambierebbe in base alla persona che le riceve.

Insomma, il quiz è solo all’inizio della sua lunga stagione televisiva, eppure non mancano già i problemi. Non si sa ancora se davvero l’impegno televisivo di Insinna continuerà stabilmente all’interno del programma o se il noto conduttore verrà sostituito. Ciò porterebbe all’abbandono della trasmissione senza arrivare alla fine della stagione televisiva 2022? Tutto è ancora da vedere.

Intanto lo stesso Insinna ha confermato che presto potrebbe essere sostituito. In una recente intervista ha dichiarato che all’Eredità sono già approdati diversi conduttori e che questo gioco non è nato con lui, quindi non si stupirebbe di un eventuale cambio. Anzi al suo posto ci vedrebbe una donna. E voi che ne pensate? Commentate con noi le puntate sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

