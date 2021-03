Bomba Lorella Cuccarini, la confessione choc: “Santa lei? Ecco cosa fa dietro le quinte. Pronta a tutto per il successo”. Fan sotto choc

Lorella Cuccarini è ormai una delle più amate insegnanti di Amici di Maria de Filippi. Il suo fare da mamma chioccia ha fatto innamorare di lei il pubblico da casa che spesso la mette a paragone con la più severa Alessandra Celentano. Ma com’è d’avvero la più amata degli italiani. Alcune colleghe di spettacolo non hanno speso belle parole su di lei. Una di queste è Maria Teresa Ruta che, uscita dal Grande Fratello, parlando di Lorella ha dichiarato: “Comunque è bizzarro che lei si lamenti di uno che non la saluta nel corridoio, perché lei è una che non saluta nei corridoi”.

Ma non è finita qua, anche Stefania Orlando ha parlato della Cuccarini, commentando la lettera che la conduttrice ha mandato alla redazione de La Vita In Diretta in cui ha dato del maschilista ad Alberto Matano: “Tra loro due c’è un vero antagonismo, ma dura ancora oggi, se le mandano a dire. Insomma non si sopportano proprio a vicenda. Quelle della redazione però si sono schierate tutte dalla parte di Matano”. Insomma anche la Orlando ha fatto ben capire che la Cuccarini pare non stia simpatiche alle colleghe.

E non è finita qua. Dopo la Ruta e la Orlando anche Anche Matilde Brandi, tutte protagoniste della recente edizione del Gf Vip, si è espressa su Lorella Cuccarini facendo il paragone con Heather Parisi. La concorrente di Alfonso Signorini ha avuto occasione di lavorare con entrambe e ha ricordato come Heather Parisi a Buona Domenica di Maurizio Costanzo mangiava solo riso in bianco e aveva la sua tata Agnese che si prendeva cura di lei.

Poi ha fatto un paragone con il talento di Lorella Cuccarini, sostenendo: “Heather era il talento vero. Heather ballava meglio, ma Lorella Cuccarini aveva la sua sensualità. Lorella Cuccarini è più inquadrata, più orientata su ciò che vuole. E’ una orientata al successo. Heather invece è sempre stata il bel talento”. Lorella Cuccarini replicherà alle critiche di Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e Matilde Brandi? Staremo a vedere, intanto non mancano gli scontri anche con l’altra collega Alessandra Celentano

Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini, è scontro ad ‘Amici 20’ e si passa subito agli insulti…

Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini non se le mandano di certo a dire. E’ scontro tra le due ad Amici 20 e si passa subito agli insulti. Volano gli stracci tra le due professoresse di ballo del talent show, ormai rivali acerrime, tutto per colpa di Martina Miliddi, per la cugina del Molleggiato ‘negata’ per la danza. Alessandra Celentano lancia un guanto di sfida contro l’allieva della showgirl: le propone una coreografia neoclassica che considera semplicissima e la mette a confronto con Serena. “Il motivo è sempre lo stesso, per me è negata”, sottolinea a Maria De Filippi.

Lorella Cuccarini, non ritenendo Martina in grado di imitarla, in quando ballerina di latino-americana, senza alcuna base classica, accetta: la ragazza si esibirà, ma la coreografia è stata modificata. “C’è modo e modo di dire le cose, devi dosare le parole, anche senza insulti, tu sei abituata ad avere una certa arroganza che non va bene con dei ragazzi di 20 anni”, spiega contrariata dall’atteggiamento della collega e soprattutto dalle sue parole Lorella Cuccarini. “Qualcuno deve dire le cose come stanno”, ribatte la Celentano. “Mi contesti? La cosa non mi smuove”, aggiunge ancora.

Alessandra non ci sta e bacchetta anche la scelta della Cuccarini: ritiene profondamente offensivo e sbagliato che di sua iniziativa abbia modificato la coreografia. Lorella, però, sbotta: "Sei troppo furba. Tu ti diverti a mettere i ragazzi sulla botola, vederli cadere e godi pure di questo. Io non te lo permetto". La Celentano replica feroce, rivolgendosi ai tre giurati: "Adesso loro vedranno una versione diversa. Perché la signora Cuccarini ha deciso di modificare i passi. Quindi vedrete una coreografia falsificata in maniera clandestina. Non me lo ha neppure chiesto…". La sfida la vince Serena, Martina cade in un confronto impari, ma la querelle tra le due prof rimane accesa e continuerà nelle prossime puntate dello show.