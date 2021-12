Bomba Luca Laurenti, Scomparso dalla tv. La confessione choc: “Ecco cosa fa per vivere, un lavoro di notte”. Fan sotto choc

Luca Laurenti è uno dei personaggi più apprezzati del mondo del piccolo schermo. Ma non tutti sanno che l’uomo non è solo un personaggio dello spettacolo, ma anzi conduce un altro lavoro, lontano dalla televisione. Del resto, in tutti questi anni in cui lo abbiamo seguito abbiamo scoperto ben poco riguardo la sua vita privata. L’artista è diventato famoso anche per questo: vive in un mondo tutto suo, in cui è difficilissimo riuscire ad entrare. Sicuramente, ci è riuscito Paolo Bonolis, che lo ha prima scoperto e poi lo ha tenuto al suo fianco, dove si trova ancora oggi.

I due hanno condotto insieme tantissimi programmi, da Ciao Darwin ad Avanti un altro, diventando una coppia iconica: impossibile imitarli. Il modo di fare di Paolo Bonolis è già di per se divertente e ironico, ma solo avendo un Luca Laurentis vicino è riuscito a tirarlo fuori del tutto. La sua spalla, infatti, accetta ogni battuta di buon grado, anzi ne ride, lasciando al presentatore la libertà di prenderlo in giro davanti agli occhi di tutta Italia. Nonostante sembra che non lavorino l’uno senza l’altro, la verità è che il famoso artista ha un lavoro parallelo che svolge quando è lontano dal piccolo schermo e soprattutto nel periodo di pandemia, quando è completamente sparito dal piccolo scherzo vivendo un periodo di crisi, l’ha molto aiutato.

Luca Laurenti infatti nasce prima di tutto come musicista. E’ così che ha conosciuto Paolo Bonolis, quando il conduttore stava facendo delle selezioni per il cantante di un suo show. Possiamo solo immaginare la reazione di Bonolis quando ha sentito la voce nasale e divertente di quello che poi è diventato il suo compagno. La stessa voce che, una volta iniziata l’esibizione, è diventata profonda e bellissima. Subito il volto televisivo ha capito che avrebbe potuto giocare moltissimo su questa particolare caratteristica, e da quel momento i due sono diventati decisamente inseparabili.

Luca Laurenti è diventato un personaggio televisivo, ma non ha mai lasciato la sua prima vera passione. Chi segue Avanti un altro può guardarlo mettersi spesso al pianoforte, dove si lascia andare a intermezzi musicali e canori. Ma non solo sul piccolo schermo, il famoso artista continua anche una carriera lontana da questo mondo fatto di luci e telecamere. Un mondo che non lo riguarda, se non quando in compagnia del sul amico Paolo Bonolis. Lui continua a suonare nei locali la sera, in particolare il jazz: una passione che gli è stata trasmessa da sua mamma, anche lei musicista di professione.

Non solo, Luca Laurenti ha dato vita anche a un album discografico, dal titolo Nudo nel mondo. Questo è il primo ed unico disco messo in commercio dal famoso personaggio televisivo. E’ stato pubblicato nel 1998 e contiene dodici brani interpretati da lui stesso. Sette di queste canzoni sono inediti, mentre le altre cinque sono cover. Dal disco è uscito anche un singolo, Innamorarsi noi. Il brano ha partecipato anche alla kermesse Un disco per l’estate, vincendo il premio della stampa. Sicuramente in molti non ne erano a conoscenza, dal momento che l’artista non ama sponsorizzarsi e non è neanche sui social network.

