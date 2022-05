Bomba Manuel Bortuzzo: flirt in corso con la famosa dama di Uomini e Donne. Fan sotto choc lo attaccano. Ecco chi è

Dopo la fine della relazione con Lulù Selassiè, Manuel Bortuzzo è sempre al centro del gossip. Ciò accade perché, ormai libero di rimettersi in piazza, spesso viene avvistato con qualche ragazza o perché si notano suoi movimenti strani sui social. Poche ore fa, infatti, ha lasciato un commento di apprezzamento sotto al post su instagram di un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Il gesto ha scatenato tantissime reazioni del popolo del web. Alcuni, addirittura, credono si tratti della sua nuova fiamma. Scopriamo quanto accaduto e di chi si tratta.

Manuel Bortuzzo ha lasciato spiazzate molte persone per la decisione di lasciare la principessa etiope Lulù conosciuta al Gf Vip 6. L’annuncio, ricordiamo, fu dato dal nuotatore tramite un articolo sull’ Ansa. Da quel momento in poi i due non si sono più visti né sentiti. Separatamente sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo e ognuno ha dichiarato la propria versione dei fatti sulla fine del rapporto amoroso. Versioni che non hanno mai conciso tra loro e, ad oggi, il vero motivo per cui si sono lasciati sembra essere ancora un mistero. Certo è che ognuno ha proseguito la propria strada, in particolare il ragazzo che è ritornato a vedersi con la sua ex Federica e ha ripreso tutte le sue amicizie.

Poche ore fa Manuel ha fatto un commento di apprezzamento sotto la foto postata su instagram da un’ex corteggiatrice del trono classico. Si tratta di Giulia Latini, la non scelta dell’allora tronista, Luca Onestini. Il suo gesto ha fatto scoppiare davvero una bomba. Molti l’hanno criticato di non perdere tempo e di darsi subito da fare. Tutto ciò sotto al post della ragazza tanto che si è trovata costretta a cancellare il commento dell’ex gieffino e ad intervenire giustificando l’accaduto. “Vi dico soltanto che siamo nella stessa agenzia, ieri abbiamo preso lo stesso treno da Roma ed è un bravissimo ragazzo, abbiamo parlato di tante cose e vi assicuro che se avesse voluto visibilità si sarebbe messo a parlare con gente molto più seguita di me”. ( continua dopo la foto)

I due si sono visti il 26 maggio, all’evento About Awards 2022 tenutosi a Milano. Tantissimi sono stati i volti noti a parteciparvi. E, la Latini, alla fine della serata, ha accompagnato in auto Manuel e l’amico Alex. Dunque, si è trattato solo di una serata amichevole e di un gesto gentile da parte dell’ex corteggiatrice. Gesto che, però, ha scatenato l’ira dei cosiddetti ‘leoni da tastiera’.

In difesa di Bortuzzo c’è stata anche un’altra parte del web. Alcuni utenti instagram, infatti, hanno scritto a Giulia dicendo che avrebbe dovuto cancellare i commenti delle ‘pazze esaltate che seguono Lulù’ e non il commento del ragazzo. Il commento di Manuel sotto alla foto di Giulia, infatti, trattava di un semplice ringraziamento. Mai a pensare che avrebbe scatenato l’ira di alcune persone esaltate, perlopiù fan della Selassiè che non hanno digerito la fine della relazione tra i due.

Bortuzzo non si è ancora espresso sull’accaduto e, sicuramente, non si esporrà per alzare ulteriori polveroni. Chissà che, dopo questa situazione, tra i due possa esserci un avvicinamento e nascere del tenero. Non ci resta che attendere. Ti è piaciuto l’articolo? Condividilo e continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

