Bomba Mara Venier e Maria De Filippi. “Amicizia al capolinea. Litigio assurdo”. Mara Venier furiosa: “Ecco Come la distruggo”

La nuova stagione televisiva è da poco cominciata e tutti gli occhi sono puntati sulla guerra che si sta svolgendo tra la Rai e la Mediaset la domenica pomeriggio. Per anni, Domenica In di Mara Venier è riuscita a sbaragliare la concorrenza di Domenica Live che aveva al timone Barbara D’Urso. Ma quest’anno Pier Silvio Berlusconi ha deciso di togliere molto spazio alla famosa presentatrice partenopea, che si è ritrovata alla conduzione di Pomeriggio 5, tagliato però sia nei tempi che nei contenuti. Si dice che le verrà affidato un programma in prima serata ma, per il momento, non c’è nulla di ufficiale.

Intanto per porre termine all’egemonia di Mara Venier sulla domenica pomeriggio la Mediaset ha deciso di schierare la sua guerriera più valida, Maria De Filippi. La moglie di Maurizio Costanzo non perde un colpo. Tutte le trasmissioni, da lei condotte o semplicemente prodotte, fanno record di share e di incassi. Che sia di pomeriggio o in prima serata, si conferma sempre essere la regina della rete di Pier Silvio Berlusconi. Che, per questa battaglia con la Rai ha deciso di effettuare un cambio nel palinsesto che mai ci saremmo aspettati: spostare Amici alla domenica pomeriggio.

Da moltissimi anni ormai la scuola per giovani talenti di Maria De Filippi, che in questo periodo va in onda solo di pomeriggio, era programmata per il sabato Mediaset. Ma la difficoltà nel contrastare lo share elevatissimo di Domenica In hanno portato i vertici a questa drastica decisione: spostarla alla domenica. Per le prime due settimane, si è trattato semplicemente di un esperimento. Ma subito i produttori si sono resi conto che gli affezionati telespettatori di Amici erano ben disposti a cambiare giorno per seguire il loro programma preferito. Lo share, quindi, non ha subito riduzioni di alcun tipo.

Come la stessa Mara Venier ha confermato in un primo momento, Maria De Filippi l’ha subito chiamata per avvisarla di questo cambiamento di Mediaset. Le due sono amiche da molti anni e hanno deciso di affrontare la situazione con professionalità e rispetto. La Zia d’Italia ha ammesso sin dal primo momento che la battaglia contro lo speciale di Amici domenicale era persa in partenza. Ma queste parole sono state facili da pronunciare, dal momento in cui il cambiamento era soltanto momentaneo. Ci domandiamo adesso che è stato reso definitivo, come si evolverà il rapporto tra le due?

Maria De Filippi, in un’intervista ha affermato che il suo desiderio è quello di non compromettere l’amicizia a causa del lavoro: “L’amicizia con Mara non finirà con lo scontro in Tv”. Ma la regina di Mediaset ne è proprio sicura? Essere battuta, puntata dopo puntata, potrebbe portare Mara Venier a provare astio nei suoi confronti. Questo è probabilmente il suo ultimo anno a Domenica In, e concludere da perdente a causa di un’amica non deve essere bello. Quanto tempo ci vorrà prima che un’ascia di guerra si abbatta anche sulle due bionde della televisione? Staremo a vedere.

Che ne pensate? Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

L’articolo Bomba Mara Venier e Maria De Filippi. “Amicizia al capolinea. Litigio assurdo”. Mara Venier furiosa: “Ecco Come la distruggo” proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.