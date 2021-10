Bomba Mara Venier: lascia Domenica In per Mediaset. “Andrà a condurre un famoso reality, ecco a chi ruba il posto”. Fan in protesta

Domenica In, Mara Venier pronta per condurre un reality? Lei: “Potrebbe essere divertente”. Mara Venier ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Diva e Donna. E in questa circostanza la popolare conduttrice di Domenica In ha parlato del suo stato di salute messo a dura prova per un intervento sbagliato ai denti: “Ci vorrà molto tempo prima di riuscire a recuperare…”

La giornalista del settimanale ha poi domandato a Mara Venier se dopo Domenica In (questa dovrebbe essere la sua ultima edizione da conduttrice del programma) vorrebbe condurre un reality. E Mara Venier, con estrema schiettezza, ha risposto affermativamente: “Perchè no, potrebbe essere divertente…Ne ho fatti tanti come opinionista, e mi sono sempre divertita…Non lo escludo…”

Una risposta che ha alimentato le voci di un possibile passaggio della Venier a Mediaset. Con l’uscita di Alessia Marcuzzi e i vari flop di Ilary Blasi, per non parlare della caduta del Grande Fratello Vip attualmente in corso, Berlusconi sta infatti cercando qualcuno che possa prendere in mano questi reality. Sarà proprio la Venier? Voci parlano di trattative già in corso. Mara Venier comunque non afferma niente, anzi ha poi voluto precisare che comunque preferirebbe condurre trasmissioni in cui si chiacchiera: “Non amo il puro intrattenimento…’Fateme parlà’…”

Mara Venier fa una confessione su Domenica In: “Ho un sogno irrealizzabile”

Al momento però Mara Venier continua ad essere al timone di quest’ultima edizione di Domenica In. E a tal proposito la giornalista del settimanale Diva e Donna ha chiesto a Mara Venier se ha un ospite speciale che vorrebbe tanto intervistare nella sua trasmissione domenicale. La conduttrice, la quale ha rivelato di soffrire d’ansia in determinate occasioni, ha risposto che vorrebbe tanto Papa Francesco tra i suoi ospiti, anche se ha ammesso di essere consapevole che questo è un sogno irrealizzabile:

“Mi rendo conto che è un’idea impossibile…” Mara Venier ha poi confessato che il Papa non deve per forza venire in studio, perchè è disposta a raggiungerlo in Vaticano: “Non è che per forza deve venire lui in studio, vado io da lui eh…” Insomma questo sarebbe il sogno a conclusione della sua conduzione di Domenica In. La presentatrice ha infatti annunciato che non ci sarà dalla prossima edizione.

Loretta Goggi travolta dalle critiche sul web, Mara Venier non ha dubbi: “Non doveva lasciare i social”

La giornalista del magazine Diva e Donna ha poi chiesto a Mara Venier di esprimere una sua opinione su Loretta Goggi, che ha deciso di lasciare i social dopo essere stata presa di mira dai classici leoni da tastiera. Mara Venier ha dapprima rivelato di credere sia assolutamente vergognoso che non esistano leggi specifiche per fermare questa brutta piaga, e successivamente ha dichiarato che Loretta Goggi non avrebbe dovuto dargliela vinta lasciando i social: “Doveva rimanere..”

E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

L’articolo Bomba Mara Venier: lascia Domenica In per Mediaset. “Andrà a condurre un famoso reality, ecco a chi ruba il posto”. Fan in protesta proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.