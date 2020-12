Bomba Mara Venier, Passa a Mediaset e prende il posto di una famosissima conduttrice. “Ecco perchè mi cacciano dalla Rai”. Fan sotto choc

La notizia è di quelle davvero esplosive: Mara Venier alla conduzione della prossima edizione de L’isola dei famosi, appena rinviata quasi ufficialmente da Mediaset? Una bomba, dato che Zia Mara, con la sua Domenica In, è un pezzo da novanta della Rai. La voce è stata rilanciata da TvBlog, su cui si legge che Mediaset, nelle scorse ore, avrebbe presentato alla Venier un’offerta vera e propria. Mara potrebbe anche lasciare Viale Mazzini in virtù del caso Snap (è stata recentemente accusata da ispettori Rai di comportamenti scorretti) e a causa del fatto che dal 2020-2021 potrebbe ripresentarsi lo scontro con Barbara D’Urso e Domenica Live in versione integrale.

“Nelle ultime ore circolano insistentemente alcuni voci secondo le quali Mediaset avrebbe offerto alla conduttrice, tornata sulla tv pubblica due anni fa, la guida dell’Isola dei Famosi”, spiega TvBlog. E ancora: “Da una parte Mediaset con una oggettiva difficoltà nella programmazione dei palinsesti, dall’altra una Rai eternamente in bilico per ragioni politiche”. Un mix esplosivo che potrebbe davvero spingere Mara Venier a Mediaset. Se così fosse, sarebbe una pessima notizia per Ilary Blasi, data al timone dell’Isola qualora riprenderà sulle reti del Biscione.

Mara Venier, ospite del ‘Maurizio Costanzo Show’, ha ricordato la carriera in Mediaset e in Rai e ringraziato Costanzo.



La puntata del ‘Maurizio Costanzo Show’ ha avuto grandi ospiti come l’amatissima Mara Venier. La bionda presentatrice ha accettato di buon grado l’invito in studio da parte di Costanzo ed ha colto l’occasione per parlare a cuore aperto della sua carriera. In particolare dell’esperienza a Mediaset, per la quale deve ringraziare il padrone di casa Maurizio Costanzo e la moglie Maria De Filippi, che hanno sempre creduto in lei e nelle sue capacità professionali. I due super presentatori Mediaset hanno avuto ragione nel credere nella Venier. Anche se adesso lei è tornata a lavorare in Rai, non dimentica il loro supporto.

La Venier al Maurizio Costanzo Show

Corre da sempre buon sangue tra Mara Venier, una delle presentatrici italiane più amate di sempre, e Maurizio Costanzo. Stima reciproca e tanto rispetto per quanto riguarda le rispettive carriere lavorative. Se al quadretto aggiungiamo anche Maria De Filippi, moglie di Costanzo, abbiamo un altro pezzo da novanta che ha sempre creduto nelle capacità della presentatrice di ‘Domenica In’. Ecco perché la Venier, pur essendo sotto contratto con la Rai, ha accettato di buon grado di presenziare alla prima puntata del ‘Maurizio Costanzo Show’, tornato in grande spolvero su Canale 5. Lei infatti è stata una degli ospiti più graditi della prima puntata della trasmissione.

Con l’occasione, Mara ha voluto raccontare qualcosa che forse non tutti i telespettatori sapevano. Lei anni fa lavorava in Rai. Proprio come adesso che è al timone di ‘Domenica In’. Poi ha smesso di lavorare per la TV di Stato. Grazie alla coppia De Filippi – Costanzo, ha trovato spazio per proseguire la sua carriera a Mediaset. La concorrenza. E per questo non smetterà mai di ringraziare i due giganti della televisione italiana. Maria De Filippi infatti ha voluto la Venier al suo fianco come giudice del talent show ‘Italia’s got talent’. Il passo successivo è stato quello di opinionista all’Isola dei Famosi.

Rai vs Mediaset, “Ecco perchè la Rai mi ha cacciata”

Ma come mai la Venier è dovuta passare dalla Rai a Mediaset? Lo ha raccontato lei stessa durante il 'Maurizio Costanzo Show'. In Rai era considerata "troppo anziana". Ne è seguito un periodo veramente buio per la presentatrice, che è riuscita a ritrovare un po' di serenità grazie all'arrivo di un nipotino che le ha dato tanta gioia. E poi alla chiamata a Mediaset da parte di Maria De Filippi, ovviamente.