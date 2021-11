bomba-maria-de-filippi,-confessione-choc:-“ho-avuto-rapporti-completi-con-3-uomini-nello-studio,-con-uno-dietro-le-quinte”

Gemma Galgani riesce sempre a far discutere i telespettatori di Uomini e Donne. Oggi, a fare scalpore, è l’ammissione che la dama torinese ha fatti riguardo i suoi rapporti intimi. Sono stati tre gli uomini con cui è andata a letto nel corso della sua partecipazione al dating show. “Ho avuto rapporti completi con sole tre persone in questo studio” ha raccontato la dama. Un numero per niente considerevole, dal momento che sono ormai dodici anni che è seduta nella parterre femminile del trono over. Delusione dopo delusione, oggi è ancora single, ma continua la sua imperterrita ricerca dell’amore.

C’è qualcuno che mette in dubbio le sue verità. Gli opinionisti, così come parte del pubblico, sono convinti che Gemma Galgani non stia affatto cercando un uomo con cui condividere la sua vecchiaia, ma stia soltanto giocando con la sua popolarità per avere corteggiatori sempre più belli e giovani. La dama torinese è cambiata molto nel corso degli anni, sia nell’abbigliamento che nei modi di fare. Non solo, ultimamente ha ceduto anche al richiamo della chirurgia estetica, aumentando il suo seno, gonfiando le labbra e sistemando gli zigomi. Una vera ricerca di una nuova giovinezza.

Gemma Galgani ha un modo di fare con gli uomini che nel tempo è diventato ripetitivo. Tutte le sue relazioni iniziano al meglio. La dama si dice entusiasta e felicissima delle attenzioni ricevute dal cavaliere in questione. Passa solo poco tempo però prima che lei cominci a trovare tutte le mancanze e i difetti possibili e immaginabili, diventando molto pesante e generando tantissime discussioni. Di storia in storia, di uomo in uomo, ognuno dei cavalieri disposti a corteggiarla e conoscerla meglio finisce per stufarsi e per chiudere la conoscenza, come è capitato anche adesso.

Da poco è iniziata una nuova stagione di Uomini e Donne e Gemma Galgani è ben salda al suo posto. Dopo un primo periodo in cui non è riuscita ad attratta l’attenzione del parterre maschile, è giunto nello studio per conoscerla Costabile. Anche in questo caso la relazione ha seguito la solita recita messa in atto dalla dama e proprio nelle ultime puntate andate in onda il cavaliere ha deciso di troncare. Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno accusato ancora la donna di diventare pesante con gli uomini più datati che non le interessano davvero, ma di accettare tutto, al contrario, da quelli giovani e di suo gusto.

Secondo la loro ipotesi, Gemma Galgani sfrutterebbe il corteggiamento degli uomini maturi per sedere più spesso in centro studio ed essere al centro dell'attenzione. Ma mai si entusiasma come quando a Uomini e Donne arriva un giovane che si dice interessato a lei. Peccato che, viceversa, alcuni uomini sono intenzionati a sfruttare la sua popolarità per risaltare subito agli occhi dei telespettatori. Perché se c'è un'unica verità, è che nonostante i suoi teatrini e le sue scenate, Gemma Galgani è amata dal pubblico del dating show. Quando le telecamere si posano su di lei lo share fa incredibili salti, per la felicità di Maria De Filippi.

