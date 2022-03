bomba-maria-de-filippi,-il-figlio-di-maurizio-costanzo-fa-una-dichiarazione-alla-matrigna:-“ho-bisogno-di-te”.-fan-sotto-choc

Maria De Filippi è stata contattata dal figlio che Maurizio Costanzo ha avuto da un’altra donna per un consiglio. Lei è diventata ormai la regina di Mediaset: i suoi programmi sono quelli che raggiungono i più alti numeri di incassi per fascia oraria. C’è Uomini e Donne, che va in onda tutti i giorni dopo pranzo da innumerevoli anni e che risulta essere un trampolino di lancio per moltissimi volti noti dei salotti televisivi o del mondo dei social. C’è poi Amici, la scuola per giovani talenti che ha dato vita a artisti di grande spessore, che anno dopo anno vediamo anche sul palco del Festival di Sanremo.

Poi c’è C’è posta per te, campione d’incassi del sabato sera, che vede Maria De Filippi in veste un po’ di psicologa un po’ di avvocato e aiuta famiglie a riappacificarsi. Abbiamo Tu si que vales, divertente e movimentato. Temptation Island, prodotto dalla presentatrice che però non compare nel reality dell’amore: ma la sua presenza si percepisce quando si da uno sguardo ai valori di share. A breve comincerà un suo nuovo programma, Ultima Fermata, e non abbiamo dubbi sul fatto che sarà un successone. Insomma, tutto quello che lei tocca, almeno nel mondo del piccolo schermo, diventa oro.

Così è comprensibile il fatto che tutti i protagonisti che si avventurano in questo difficile mondo vorrebbero avere la sua approvazione. Che si pari di Rai, Mediaset o anche la7, non c’è persona che non vorrebbe mostrare il suo programma a Maria De Filippi prima che questo vada in onda. C’è poi chi ha la fortuna di averla come ‘matrigna’ e non si lascia scappare questa occasione. Stiamo parlando del figlio che Maurizio Costanzo ha avuto insieme alla giornalista Flaminia Morandi, prima di conoscere quella che ancora oggi è la sua compagna di vita. Si chiama Saverio ed è un regista televisivo.

A lui si deve una delle fiction che più ha avuto successo negli anni. La Rai si sta dedicando sempre di più, negli ultimi anni, alla stesura di serie televisive brevi che tanto hanno successo sui suoi telespettatori. Tra queste, quella che sicuramente è piaciuta più di tutte è L’amica geniale, un adattamento dei best seller di Elena Ferrante. Il racconto degli incontri e degli scontri della vita di Elena “Lenù” Greco e Raffaella “Lila” Cerullo, migliori amiche e peggiori nemiche, attraverso i decenni di un’Italia che cambia. Non tutti sanno, però che l’uomo si è rivolto a Maria De Filippi prima della messa in onda.

Saverio Costanzo, sicuramente spaventato dalla concorrenza delle altre fiction Rai e dal debutto della sua fiction, ha prima voluto il parere di una delle protagoniste più amate del piccolo schermo, che è anche l’attuale compagna di suo padre. Maria De Filippi ha guardato con piacere L’amica geniale, essendo anche appassionata di miniserie. “Ricordo di avergli scritto che era bellissimo e che capivo che poteva essere spaventato, visto che arrivava dal cinema e la collocazione in palinsesto non sembrava facile”. La regina di Mediaset ha visto in Saverio ‘la stessa passione di suo padre’ ed è molto contenta del suo lavoro.

