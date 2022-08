bomba-maria-de-filippi,-il-figlio-gabriele-innamorato-di-una-ex-gieffina-appena-uscita-dalla-casa.-e’-proprio-lei

Stando alle ultime indiscrezioni, pare che il figlio di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, Gabriele, abbia una nuova fiamma. Dopo la batosta ricevuta dalla sua ultima fidanzata, sembra che il cuore del ragazzo sia tornato a battere per una donna. Ma di chi si tratta? Si vocifera che è una delle protagoniste del Gf Vip 6 che, essendo in crisi col ragazzo, potrebbe cedere alle avances di Gabriele. Il popolo del web è già in subbuglio. Ecco i dettagli.

Gabriele è stato adottato dalla coppia più amata della televisione italiana quando aveva 13 anni, dopo aver vissuto in un orfanatrofio. Queen Mary e King Maurizio l’hanno amato sin dal primo giorno, il loro è stato un amore a prima vista. “La prima volta che l’ho visto scendeva da una scala. Io l’aspettavo sotto: era magro magro con due occhi grandi come fanali e molto vivi. L’arrivo a casa è stato importante. Abbiamo varcato la soglia insieme, i rumori e le abitudini di casa sono cambiate esattamente con il suo arrivo”. Queste le dolci parole di Maria De Filippi.

Poco tempo fa, è stata proprio Maria De Filippi a parlare della situazione sentimentale del figlio. Gabriele, durante il lockdown causa Covid, aveva iniziato la convivenza con la sua compagna Francesca Quattrini. Le cose tra i due, però, non hanno funzionato e ciò causò dispiacere anche a Maria che rivelò tali parole: “Ha preso una brutta batosta”. Pochi mesi fa, invece, si vociferava di una flirt con Giulia De Lellis, pupilla della De Filippi ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Le voci, però, rimasero tali perché la storia tra lei e Carlo Beretta prosegue a gonfie vele, a dispetto della crisi che tutti credevano ci fosse.

A quanto pare, però, le cose per Gabriele sono cambiate. Si vocifera che il figlio di Maria De Filippi abbia un debole per Soleil Sorge, ex concorrente del Gf vip 6 nonché ex opinionista de La Pupa e il Secchione. Durante il reality la Sorge aveva rivelato di avere una storia con un uomo di cui non ha mai voluto svelare l’identità per tutelarlo. Infatti, non è ancora chiaro il volto dell’uomo misterioso né se i due stiano ancora insieme. In realtà, si parla di una crisi tra loro e, dunque, questo potrebbe essere il momento giusto per iniziare una conoscenza col Costanzo.

E, chissà che la Sorge non ceda alle sue avances. Ovviamente, per ora, si tratta solo di pettegolezzi, nulla è dato per certo. Ma, tutto può essere anche perché, da quando è uscita dalla casa più spiata d'Italia, la carriera di Soleil è decollata e, molto probabilmente, ha avuto a che fare anche con la stessa Maria De Filippi dietro le quinte di qualche programma arrivando a conoscere anche Gabriele. Non ci resta che attendere ulteriori notizie.

Bomba Maria De Filippi, il figlio Gabriele innamorato di una ex gieffina appena uscita dalla casa. E’ proprio lei scritto su Più Donna da Imma Bartolo.